De muziekdienst Apple Music is standaard aanwezig op iOS 8.4 en hoger. Heb je geen zin om Apple Music te gebruiken en wil je ook niet steeds meldingen krijgen dat het een geweldig idee is om abonnee te worden, dan kun je veel functies gelukkig verbergen. Dit kan zowel op je iPhone en iPad als op je Mac.

Apple Music verbergen op iPhone en iPad

Stel, je bent naar alle tevredenheid lid van Spotify, Tidal of helemaal geen muziekdienst. Apple’s muziekdienst kan je gestolen worden. In dat geval heb je de functies van Apple Music helemaal niet nodig.

Je verbergt de Apple Music-functies als volgt:

Ga naar de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Tik op Muziek. Zet de schakelaar uit bij Toon Apple Music.

Je Apple Music-account wordt daarbij niet gewist en je raakt ook geen afspeellijsten of muzieknummers kwijt. Het enige dat gebeurt, is dat de tabbladen van Apple Music niet meer zichtbaar zijn in de Muziek-app. Op andere apparaten is Apple Music nog gewoon actief en zichtbaar.

Hieronder zie je de verschillen tussen Apple Music aan en uit:



Heb je een (betaald) abonnement, dan zal dat gewoon doorlopen. Wil je ook je abonnement opzeggen, dan lees je hier hoe dat moet: Apple Music abonnement opzeggen.

Uiteraard kun je de Muziek-app nog wel gebruiken voor het afspelen van eigen muziek. De tabbladen ‘Voor jou’ en ‘Ontdek’ zijn verdwenen. Je kunt nog wel de bibliotheek raadplegen, radio luisteren en zoeken. Het tabblad ‘Bibliotheek’ zal nu het belangrijkste voor je zijn. Je vindt hier Afspeellijsten, Artiesten, Albums, Nummers en Gedownloade muziek.

Apple Music verbergen op de Mac

Ook in de Muziek-app op de Mac kun je Apple Music verbergen. Je regelt dit op een iets andere manier:

Open de Muziek-app op de Mac. Ga in het menu naar Muziek > Voorkeuren. Ga naar het tabblad Beperkingen. Zet een vinkje bij Schakel uit: Apple Music. Wil je ook geen iTunes Store zien, dan kun je dat hier eveneens uitschakelen.

Meer tips over Apple Music

We hebben nog veel meer tips over Apple Music, zoals:

Lees ook onze uitgebreide FAQ Apple Music en onze Apple Music-uitleg met nog meer achtergrondinformatie.