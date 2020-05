SMC resetten

Heb je problemen met de stroomvoorziening, ventilator, lampjes of toetsenbordverlichting van je Mac of MacBook? Dan kan het helpen om de System Management Controller (SMC) te resetten. In deze tip leggen we uit hoe een SMC reset werkt en waarom je het zou willen doen. De procedure is verschillend voor MacBooks met en zonder T2-chip, desktop-Macs en voor MacBooks met en zonder verwijderbare accu. Daarom zullen we ze afzonderlijk bespreken.

Wat is SMC?

Op Macs met Intel-processor is de System Management Controller (SMC) aanwezig om allerlei functies aan te sturen. Zo regelt de SMC de slaap- en waakfunctie, de stroomvoorziening, diverse lampjes en verlichting, ventilator en meer. Doet de toetsenbordverlichting het niet goed, doen de lampjes vreemd of gaat je MacBook niet aan als je de klep opent, dan kan het helpen om de SMC te resetten.

Heb je problemen met andere onderdelen van je Mac zoals Bluetooth, opstartschijf, muis en toetsenbord? Dan moet je de oorzaak ergens anders zoeken en kan NVRAM en PRAM resetten helpen. In onderstaande tip leggen we het nader uit.

Voordat je je SMC gaat resetten is het verstandig om met Time Machine een backup te maken van je Mac. Er kan weinig misgaan, maar je weet immers nooit.

Ook kun je een aantal andere controles uitvoeren voordat je de SMC reset. Kijk hiervoor verderop in dit artikel.

SMC resetten bij Macs met T2-chip

De procedure verloopt iets anders bij MacBooks en andere Mac-modellen die voorzien zijn van een T2-beveiligingschip.

Deze computers zijn uitgerust met een T2-chip:

iMac Pro

Mac Pro van 2019 of later

Mac mini van 2018 of later

MacBook Air van 2018 of later

MacBook Pro van 2018 of later

Heb je problemen met deze apparaten, dan moet je eerst het volgende proberen.

Op een MacBook met T2-chip:

Schakel de MacBook uit. Houd de aan/uitknop 10 seconden ingedrukt en laat los. Wacht een paar seconden en druk op de aan/uitknop om de MacBook in te schakelen. Heeft dit niet geholpen, ga dan verder met het resetten van SMC.

Op een desktopcomputer met T2-chip:

Schakel de Mac uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 15 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Wacht 5 seconden en druk dan opnieuw op de aan/uitknop om de Mac in te schakelen. Heeft dit niet geholpen? Dan kun je het beste Apple Support inschakelen.

SMC resetten bij MacBooks met T2-chip

Zo werkt het opnieuw instellen van SMC op een MacBook met T2-chip:

Schakel de MacBook uit. Houdt de volgende toetsen ingedrukt: Control (links) + Option (links) + Shift (rechts) Houd alle drie de toetsen 7 seconden ingedrukt en houd vervolgens ook de aan/uitknop ingedrukt. Als de Mac ingeschakeld is, wordt deze uitgeschakeld terwijl je de toetsen ingedrukt houdt. Houd alle vier de toetsen nog 7 seconden ingedrukt en laat ze dan los. Wacht een paar seconden en druk dan op de aan/uit-knop om de Mac in te schakelen.

Voor desktops met T2-chips is er niet een dergelijke oplossing en zul je contact met Apple Support moeten opnemen.

SMC resetten bij MacBook met niet-verwisselbare accu

Heb je een MacBook zonder T2-chip die is voorzien van een vaste accu, dan gaan de stappen als volgt:

Schakel de MacBook uit. Sluit de stroomadapter aan op je MacBook en op het stopcontact. Terwijl de Mac is uitgeschakeld druk je gelijktijdig op Shift-Control-Option en de powerknop. Laat alle knoppen los en schakel je Mac weer aan.

SMC resetten bij MacBook met verwisselbare accu

Op een Mac met verwisselbare accu waar geen T2-chip in zit, ga je als volgt te werk:

Schakel je MacBook uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder de batterij. Houd de powerknop 5 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug en steek de stekker weer in het stopcontact. Druk op de powerknop om je MacBook in te schakelen.

SMC resetten op een iMac en andere desktop Macs

Bij een iMac, iMac Pro, Mac Pro of Mac mini verloopt de procedure weer iets anders:

Schakel de Mac uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 15 tot 20 seconden terwijl de Mac is uitgeschakeld. Sluit de stroomadapter weer aan en wacht 5 seconden. Schakel de Mac weer in.

Kom je er niet helemaal uit, dan kun je ook deze supportpagina bij Apple raadplegen.

Wat regelt de SMC?

De SMC regelt een aantal standaardfuncties op Intel-Macs, namelijk:

Accubeheer

Temperatuurbeheer

Toetsenbordverlichting

Verlichting van de statuslampjes

Sensor voor het omgevingslicht

Indicatielampjes voor de batterijstatus

Reageren op openen en sluiten van de MacBook-klep

Reageren op indrukken van de powerknop

Daarnaast regelt de SMC ook nog enkele minder bekende functies, zoals:

Sensor voor plotselinge beweging (Sudden Motion Sensor)

Selectie van externe videobronnen voor sommige iMac-beeldschermen

Waarom SMC resetten?

Heb je problemen met bovenstaande functies, dan kan het helpen om de System Management Controller te resetten. Zeker bij een desktop-Mac kost dat nauwelijks moeite: je hoeft alleen even de stekker uit het stopcontact te trekken, zoals in onderstaand stappenplan wordt uitgelegd.

Merk je dat de ventilatoren op hoge snelheid draaien, terwijl je je computer niet intensief gebruikt? Werkt je toetsenbordverlichting niet goed, of zie je ander raar gedrag bij de verlichting of statuslampjes? Past de schermverlichting zich niet aan als het donker wordt? Gaat je MacBook niet aan als je de klep opent, of gaat je Mac onverwacht in sluimerstand? Dat zijn allemaal aanwijzingen dat er iets in de SMC niet helemaal goed zit.

Ook als de Mac niet reageert als je op de powerknop drukt, of de batterij niet goed oplaadt kan het helpen om eens de SMC te resetten. Het kan zelfs problemen met een traag werkende Mac oplossen.

Bekijk ook Zo maak je een oude Mac sneller Heb je nog een oude Mac staan die je nooit meer gebruikt? Dan kun je hem heel eenvoudig een tweede leven geven. Via deze gids leggen we uit wat je zoal met je Mac kunt doen om zijn levensduur te verlengen en weer functioneel te maken.

Voordat je SMC opnieuw instelt

Voordat je de SMC opnieuw instelt zou je ook de volgende oplossingen kunnen proberen:

Als de Mac niet reageert zet je deze geforceerd uit door de powerknop tien seconden ingedrukt te houden. Je verliest daarbij wel niet-bewaarde wijzigingen in geopende programma’s.

Als bepaalde programma’s niet reageren kun je met Command-Option-Escape geforceerd stoppen.

Je kunt ook proberen de Mac in sluimerstand te zetten en daarna weer uit sluimerstand te halen.

Een andere optie is om de Mac te herstarten via  > Herstart. Je kunt de Mac ook uitschakelen via  > Zet uit en daarna met de powerknop weer aanzetten.

Het resetten van je SMC heeft geen nadelige gevolgen voor je Mac.

Lost het resetten van SMC je probleem niet op, dan kun je mogelijk profijt hebben van NVRAM of PRAM resetten. Hoe dit werkt lees je in onderstaande tip.