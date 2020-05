Apple heeft een firmware-update voor de AirPods Pro uitgebracht. Je kunt de oortjes nu updaten naar versie 2D15, maar of er ook nieuwe functies in zitten blijft nog even een raadsel.

Firmware-update 2D15 voor AirPods Pro

Apple heeft vandaag een nieuwe firmware-update uitgebracht, uitsluitend voor de AirPods Pro. Je kunt daarmee je oortjes bijwerken van de voorgaande versies 2C54 of 2B588 naar 2D15. Er is niet bekendgemaakt wat er nieuw is, maar het zou te maken kunnen hebben met de haperende Active Noise Cancellation, een functie sinds de vorige update niet meer goed werkt. Vaak zitten er in een dergelijke update ook wat prestatieverbeteringen en bug fixes. Apple brengt echter geen releasenotes uit, dus ‌het is gissen wat er precies is aangepast. De normale AirPods (1e en 2e generatie) hebben geen update gekregen.



Je kunt de update over-the-air installeren via je iPhone of iPad met de stappen verderop in dit artikel. Wil je weten wat de huidige firmware is?

Verbind je AirPods met je iOS-apparaat. Ga naar Instellingen > Algemeen > Info > AirPods. Kijk naar het getal achter Firmware-versie.

Onlangs was in het nieuws dat er een probleem was met vervangende exemplaren van de AirPods, die onbruikbaar bleken door nog niet uitgebrachte firmware. Waarschijnlijk heeft het hier niet direct iets mee te maken. Het probleem met niet-compatibele firmware deed zich namelijk niet alleen voor bij de AirPods Pro, maar ook bij de AirPods 2.

De update is vandaag uitgebracht en wordt als het goed is automatisch geïnstalleerd. Dit gebeurt op de achtergrond, zodat je daar als gebruiker geen last van hebt. Toch is er een manier om het updaten te forceren, mocht de laatste versie nog niet geïnstalleerd zijn. Je kunt dit het beste doen door de AirPods in de oplaadcase te stoppen, te verbinden met het stroomnet en de oplaadcase te openen. Zorg er dan voor dat de AirPods met je iPhone verbonden zijn en sluit de oplaadcase. De update wordt nu geïnstalleerd. Hou er rekening mee dat het eventjes kan duren.

In onze tip over de AirPods update installeren lees je er meer over.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken) Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

Merk jij na de update verschil? Laat het ons weten in de reacties!