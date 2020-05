Siri kan je data met iCloud-synchroniseren, zodat aanbevelingen en leergedrag op al je apparaten hetzelfde zijn. Maar dat betekent ook dat jouw Siri-data in de cloud staat. Wil je dat niet, dan kun je het makkelijk uitschakelen.

Geen Siri-data meer op iCloud

Siri leert van je gedrag en geeft je slimme suggesties op basis van je gedrag. In principe voert Siri alle zoekopdrachten lokaal uit, zodat je privacy gewaarborgd blijft. Maar je kunt er ook voor kiezen om Siri toegang te geven tot iCloud. Persoonlijke aanbevelingen en aangeleerd gedrag zijn dan beschikbaar op al je apparaten. Ooit heb je bewust toestemming hiervoor gegeven, maar met alle aandacht voor privacy ben je daar misschien nu anders over gaan denken. Je kunt je Siri-data daarom verwijderen en het synchroniseren via iCloud stoppen.



Siri leert van je gebruik en geeft je suggesties op basis van je eerdere gedrag. Via je Apple ID krijg je die suggesties ook op je Mac. Vind je die suggesties toch niet zo nuttig of vind je je privacy belangrijker, dan wis je de data en schakel je het uit.

Siri niet meer synchroniseren met iCloud

Zo voorkom je dat Siri-data met iCloud worden gesynchroniseerd.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin het scherm op je Apple ID. Ga naar iCloud > Beheer opslag. Blader helemaal omlaag en tik op Siri. Op onze test-iPhone stond dit item onderaan de lijst. Tik op Schakel uit en verwijder.

Er wordt nu geen Siri-data meer met iCloud gesynchroniseerd.



Wil je alleen Siri uitschakelen voor iCloud en geen data wissen, dan is er een snellere manier door de schakelaar bij iCloud > Siri uit te zetten. Siri werkt nog wel gewoon, maar bewaart geen data meer op iCloud.

Siri-data wissen van Apple’s servers

Er kunnen nog wel gegevens van Siri op de Apple-servers staan. Ook deze kun je wissen:

Ga naar Instellingen > Siri en zoeken. Tik op Siri- en dicteergeschiedenis. Tik op Verwijder Siri- en dicteergeschiedenis.

Siri weer toegang geven tot iCloud

Kom je op een later moment erachter dat het toch wel handig is dat Siri data op iCloud bewaart, dan ga je als volgt te werk:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin hst scherm op je Apple ID. Ga naar iCloud. Zet de schakelaar aan bij Siri.

Meer Siri-tips

Wil je meer Siri-tips? Hier vind je een aantal:

