Verzamel je mooiste foto's en video's in een album en maak zelf een Terugblik of werk gemakkelijk samen via een gedeeld fotoalbum. Zo kun je fotoalbums maken in de Foto's-app op iPhone en iPad.

Je eigen digitale fotoalbum maken

De Foto’s-app op iPhone, iPad en Mac maakt via een slim algoritme zelf fotoalbums. Deze automatische fotoverzamelingen worden ‘Terugblikken‘ genoemd. Slimme software kiest de mooiste foto’s en filmpjes van een activiteit, een bepaalde periode of een andere overeenkomstige factor bij elkaar en zet er een bijpassend muziekje onder. Jammer genoeg kun je daar zelf geen video’s of foto’s aan toevoegen. In dit artikel leggen we uit hoe je je eigen album kunt maken en dus zelf bepaalt wat je precies terugkijkt.

Standaard heeft de Foto’s-app al verschillende albums. Er is een Favorieten-album zodra je een foto met een hartje gemarkeerd hebt als favoriet en ook sommige apps maken zelf een album aan als je foto’s vanuit daar downloadt. Wil je liever gedrukte fotoboeken maken op de iPhone of iPad, dan kan dat natuurlijk ook.

Een fotoalbum aanmaken op je iPhone en iPad

Om een foto in een album te zetten, volg je deze stappen:

Open de Foto’s-app en ga naar het tabblad Albums. Tik op een foto die je in het album wil plaatsen. Druk daarna linksonder op het deelsymbool en het deelmenu verschijnt. Scroll iets naar beneden en druk op Zet in album. Je kunt hier eventueel ook een bestaand album kiezen Maak een nieuw album door op Nieuw album te drukken. Geef je nieuwe album een naam en druk op Bewaar.

Je kunt ook meerdere foto’s of filmpjes tegelijk toevoegen door bijvoorbeeld in het album Recent rechtsboven op Selecteer te drukken. Je kunt nu scrollen door alle recente foto’s en degene aanvinken die je aan het album wil toevoegen. Geselecteerde foto’s krijgen een blauw vinkje in de rechterhoek van de afbeelding. Wanneer je al je foto’s hebt geselecteerd, volg je de bovenstaande instructies vanaf stap 3.

Als je een foto uit een album verwijdert, krijg je de vraag of de foto of video alleen uit het album verwijderd moet worden of uit je gehele fotobibliotheek.

Albums bekijken als Terugblik

Onder het tabblad Albums vind je je nieuwe fotocollectie terug. Je kunt je eigen album afspelen als een Terugblik. Volg doorvoor deze stappen:

Open het album dat je wil bekijken. Druk rechtsboven op de drie puntjes. Scroll iets naar beneden en druk op ‘Speel terugblikfilm af’.

Je kunt nu ook de muziek en de lengte aanpassen, net zoals je dat bij gewone Terugblikken ook kunt doen. Lees ook onze uitgebreide gids over de Terugblikken in de Foto’s-app.

Maak sneller een gedeeld album

Zo nu en dan is het handig om samen met anderen een fotoalbum te maken. Met een zogenoemd gedeeld album kunnen foto’s en filmpjes worden gedeeld, zodat alle deelnemers van het album een mooie complete verzameling krijgen van bijvoorbeeld jullie dagje uit. In ons uitgebreide artikel over iCloud-fotodelen en gedeelde albums lees je hier meer over. Maar wist je dat je ook snel een bestaand fotoalbum kan omzetten naar een gedeeld album? Dat doe je zo:

Open in de Foto’s-app het eerder gemaakte album waar je andere mensen aan wil toevoegen. Druk rechtsboven op Selecteer. Druk vervolgens linksboven op Selecteer alle. Open daarna het deelmenu door op het icoontje linksonder te drukken. Selecteer vervolgens Zet in gedeeld album. Je krijgt nu de mogelijkheid om een naam aan het gedeelde album te geven. Geef het album een naam en druk op Volgende. Nodig mensen uit door middel van hun mailadres of telefoonnummer. Via het plusje kun je de contactenlijst openen. Deze mensen moeten wel gebruikmaken van iCloud.

Als je het album eenmaal aangemaakt hebt, vind je die terug onder het kopje Gedeelde albums in het Albums-tabblad. Het oorspronkelijke locale album blijft behouden, want je hebt als het ware een kopie van het album gemaakt die je met anderen wil delen. Meer informatie over het beheren van je gedeelde albums kun je in ons aparte artikel vinden.