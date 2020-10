Met GroupWatch op Disney+ kun je samen op afstand naar een film of serie kijken. In deze tip leggen we je uit hoe de GroupWatch-functie op Disney+ werkt.

Nu we nog altijd veelal thuis moeten zitten en afspreken met meerdere vrienden of familieleden tegelijkertijd nog niet de normaalste zaak van de wereld is, komt een functie als GroupWatch van Disney+ goed van pas. Met GroupWatch kijk je tegelijkertijd met vrienden of familieleden naar een film of serie, waarbij de content gesynchroniseerd wordt tussen alle kijkers. Je hoeft hiervoor niet bij elkaar te zijn, want iedereen kan op afstand vanuit zijn of haar eigen huis kijken. Ook kun je reacties geven tijdens het kijken.

Wat heb je nodig voor GroupWatch in Disney+?

Om samen op afstand te kunnen kijken, heb je het volgende nodig:

Iedere kijker een eigen Disney+ account of één account met meerdere profielen

Mobiel apparaat of de webbrowser

Actieve internetverbinding

In totaal kunnen zeven mensen tegelijkertijd kijken via GroupWatch. Dat is inclusief degene die de group aanmaakt. Maken sommige deelnemers gebruik van hetzelfde Disney+ account, maar wel elk met hun eigen profiel? Dan kunnen maximaal vier profielen van hetzelfde account deelnemen aan een Disney+ groep.

Hou er rekening mee dat accounts van verschillende landen mogelijk niet samen kunnen kijken, omdat niet elke film of serie in alle landen beschikbaar is.

Momenteel kunnen profielen van kinderen niet meedoen met een GroupWatch-sessie. Dat betekent dat alleen profielen van volwassenen tegelijkertijd kunnen kijken.

GroupWatch in Disney+ instellen

Zo kun je de GroupWatch-functie instellen:

Open de Disney+ app op een iPhone, iPad of Disney+ website in de browser op je computer. Kies de film of serie die je wil gaan kijken. Naast de knop om de serie aan je kijklijst toe te voegen of te downloaden, zie je een icoontje met drie poppetjes. Tik hierop.

Je bent nu in het GroupWatch-scherm. Tik op Uitnodigen en vervolgens weer op Uitnodigen. Het deelmenu verschijnt op je iPhone of iPad. Deel de link nu via de app naar keuze, bijvoorbeeld WhatsApp of Berichten. Op het web kun je nu de link naar de groep kopiëren. De ontvangende kijker tikt vervolgens op de link om de uitnodiging te accepteren. De maker van de groep start de stream zodra iedereen zich aan de groep toegevoegd heeft door te tikken op Start met streamen.

Het kan even duren voordat de streams starten. De app probeert om de streams synchroon te krijgen. Merk je dat dat niet lukt, laat degene die voor loopt de stream dan pauzeren. De kijkers die achter lopen, kijken dan door tot het moment waarop gepauzeerd is. Start daarna de stream weer om alles synchroon te laten lopen.

Disney+ samen op afstand kijken via televisie

Wil je kijken via je televisie met GroupWatch op Disney+, dan kan dat ook. Nadat je de groep ingesteld hebt via de mobiele app of de browser, open je simpelweg de app op je televisie (bijvoorbeeld de Apple TV-app of de app op je smart-tv) en zoek je naar de filmtitel die je met de groep kijkt. Selecteer dan het GroupWatch-icoontje en neem deel aan de groep.

Reageren en pauzeren tijdens het samen kijken op Disney+

Tijdens het kijken kan iedere deelnemer reageren met een aantal emoji. Je kan geen getypte chatberichten sturen, maar door één van de beschikbare emoji te kiezen kun je toch laten weten wat je van een scene vindt. Er zijn verschillende emoji beschikbaar, zoals een lachende of een droevige emoji.

Je gebruikt hiervoor de mobiele app of de browser. In de mobiele app veeg je naar links en tik je aan de rechterkant op één van de emoji. In de browser klik je op het icoontje voor de reacties in de videospeler en klik je op een emoji om die te versturen. Kijk je via je televisie, dan heb je altijd de mobiele app nodig om een reactie te versturen. Het is niet mogelijk om dit rechtstreeks vanaf je televisie te versturen.

Reacties van kijkers verschijnen linksonder kort in beeld, met daarbij de naam van degene die kijkt.

Iedereen die deelneemt aan de stream kan een video pauzeren of terug of vooruit spoelen. Zodra iemand in de groep de video bedient, geldt dat voor de streams van alle kijkers. Dat betekent als iemand pauzeert, de video bij iedereen gepauzeerd wordt. Ook het terug- en vooruitspoelen geldt voor iedereen, zodat alle streams altijd gelijk lopen. In beeld zie je altijd wie een film of serie bedient.

Hoe kan ik een GroupWatch verlaten?

Wil je niet meer deelnemen aan een groep? Dan doe je dat zo:

Sluit de video af via de knop linksboven om terug te gaan naar het vorige scherm. Je komt nu op het overzichtsscherm met alle deelnemers. Scroll naar onderen. Tik op GroupWatch verlaten om niet meer deel te nemen aan de groep. Als de maker van de groep (de host) dit doet, stopt het kijken voor iedereen.

Liever Netflix samen kijken op afstand? Dat kan gelukkig ook, dankzij Netflix Party. In onze aparte tip lees je hoe je dat doet.