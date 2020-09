Je kunt autocorrectie uitschakelen als het te veel fouten oplevert. We geven in deze tip meerdere manieren om autocorrect (tijdelijk) uit te zetten.

De iPhone of iPad corrigeert automatisch spelfouten die je maakt, dankzij autocorrectie. Dit levert wel eens irritatie op, want soms wil de iPhone een woord corrigeren terwijl jij het helemaal niet zo bedoelde. Vind je het vervelend dat woorden steeds gecorrigeerd worden? Dan kun je de autocorrectie-functie ook uitschakelen.

Autocorrectie weigeren

Als er tijdens het typen een woordsuggestie verschijnt, dan kun je deze autocorrectie uiteraard ook negeren. Tik op de eerste suggestie die tussen aanhalingstekens staat en jouw oorspronkelijk getypte woord zal blijven bestaan. Als je gewoon doortikt zal autocorrectie de woordvervanging wél doorvoeren, maar dat wil je niet.

Deze woordvoorspelling in QuickTime kun je ook in je voordeel gebruiken om sneller te typen. Je hoeft namelijk niet complete woorden af te maken, als de juiste suggestie er al bij staat.

Autocorrectie uitschakelen

Wil je autocorrectie uitschakelen, dan doe je dit als volgt:

Open de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Toetsenbord. Zet de schakelaar bij Autocorrectie uit.

Er zullen nu geen woordsuggesties meer in beeld verschijnen en autocorrect kan niet meer ingrijpen bij jouw – ongetwijfeld foutloos – gespelde teksten.

Spellingscorrectie uitschakelen op iPhone en iPad

Als je autocorrectie uitschakelt blijft iOS wel eventueel fout gespelde woorden onderstrepen met een rode stippellijn. Ook deze spellingscorrectie kun je uitschakelen:

Open de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Toetsenbord. Zet de schakelaar bij Controleer spelling uit.

Waarom autocorrectie soms irritant is

De autocorrectie-functie van de iPhone en iPad levert vooral problemen op als je woorden uit een andere taal wilt gebruiken. Deze komen niet in het Nederlandse woordenboek voor, waardoor de iPhone een passende suggestie geeft. Ook bij bedrijfsnamen en straatnamen kan het voorkomen dat ze niet in het autocorrectie-woordenboek staan.

Stel, je schrijft een e-mailbericht op je iPhone en je wilt er even een Engelstalige zin tussendoor gooien. De autocorrectie komt meteen in actie: ‘About’ wordt ‘Aboutaleb’ en ‘quick’ moet opeens ‘QuickTime’ worden. Niet dat dit nou typisch Nederlandse woorden zijn, maar ze staan in de woordenlijst van je iPhone.

Je kunt de autocorrectie-functie daarom tijdelijk of permanent uitschakelen. Ook kun je overschakelen naar een ander toetsenbord, zodat je bijvoorbeeld probleemloos Engelse woorden kunt gebruiken. Maar we beginnen met het weigeren van de suggestie die de autocorrectie-functie voorstelt.

Toch is autocorrectie niet altijd frustrerend of onhandig. Je kunt autocorrectie slimmer gebruiken met de tips uit onderstaand artikel.

Autocorrectie aanpassen voor buitenlands toetsenbord

Gebruik je graag Engelse termen of gooi je er regelmatig een Franse of Spaanse uitspraak tussendoor? In dat geval probeert iOS je continu te corrigeren als je een woord uit een vreemde taal gebruikt. Je kunt dit voorkomen door de betreffende taal als extra toetsenbord toe te voegen:

Open de Instellingen-app op de iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Toetsenborden. Tik op Voeg toetsenbord toe. Kies het toetsenbord dat je wilt toevoegen.

In talen waarin QuickType beschikbaar is, is het ook mogelijk om meerdere talen te combineren zoals Engels en Spaans. In het Nederlands werkt dit nog niet altijd goed en zul je handmatig moeten wisselen tussen de woordenboeken. Bij Gboard van Google kun je meerdere toetsenborden combineren, voor als je twee of drie talen door elkaar gebruikt.

Spelfouten voorkomen met tekstvervanging

Maak je vaak dezelfde spelfouten, dan kun je dit ook voorkomen door de functie tekstvervanging te gebruiken. Tekstvervanging is eigenlijk bedoeld om langere teksten gemakkelijk in te tikken, maar je kunt het ook gebruiken voor veelgemaakte tikfouten.

Op de iPhone staat de zin ‘Ik kom zo!’ al voorgeprogrammeerd met het trefwoord ‘ikz’. Je kunt zelf nieuwe trefwoorden instellen. Tik je bijvoorbeeld vaak ‘electriciteit’ met een c, dan maak je hiervan een trefwoord. Zodra je dit woord fout schrijft maakt iOS er automatisch ‘elektriciteit’ met een k van.

Je kunt tekstvervanging ook handig gebruiken voor veel langere teksten. Een bedankbriefje zou je op die manier kunnen oproepen door maar een stuk of drie karakters in te tikken, bijvoorbeeld ‘#bd’ of ‘bdnkt’. Kies wel een lettercombinatie die je niet in normale teksten gebruikt. Het woordje ‘bedankt’ is bijvoorbeeld een slechte keuze, omdat je dit woord ook wel eens gebruikt als je géén uitgebreid bedankbriefje wilt tikken.

