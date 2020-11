Zens met nieuwe MagSafe-opladers

Apple heeft de eigen MagSafe-oplader voor de iPhone 12 uitgebracht en komt binnenkort ook nog met de MagSafe Duo Charger. Maar ook andere bedrijven kunnen gebruikmaken van de nieuwe MagSafe-techniek. We hebben al voorbeelden van Belkin gezien, maar vandaag laat het Nederlandse Zens ook weten MagSafe te gaan ondersteunen en zelf aanbieden. De tweetal opladers zijn geschikt voor MagSafe en worden geleverd met usb-c stekker van 45W.



In allebei de opladers moet je je eigen MagSafe-oplader stoppen. Deze is dus niet standaard ingebouwd, maar de opladers zijn daardoor wel goedkoper. Zens belooft dat de oplader op zijn plek blijft zitten als je je iPhone er vanaf haalt, in tegenstelling tot bij het normale gebruik van de MagSafe oplader. De voordeligste versie is de Zens 3-in-1 Wireless Charger voor MagSafe. Deze oplader gaat €69,99 kosten. Verder heeft het rechter deel van de oplader een draadloos oplaadvlak voor je AirPods en zit er een usb-a-aansluiting op aan de rechter zijkant om een derde apparaat mee op te laden.

De Zens 4-in-1 Wireless Charger voor MagSafe heeft is identiek aan de 3-in-1 versie, maar heeft als extra een houder voor je Apple Watch. Je kan daardoor dus zowel je iPhone (via eigen MagSafe), als je Apple Watch, als je AirPods tegelijkertijd van stroom voorzien. Ook deze 4-in-1 versie heeft een usb-a-poort voor een vierde apparaat, zoals een iPad. Deze luxere variant kost €99,99.

De nieuwe opladers zijn vanaf nu te pre-orderen, maar worden pas in januari 2021 verscheept. Een kerstcadeautje is het dus helaas niet. Lees ook ons eerdere overzicht van MagSafe-accessoires.