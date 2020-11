Vodafone CEO vindt huidige 5G misleidend

Nick Read, directeur van de Vodafone Group, deed de uitspraken in een toelichting op de kwartaalcijfers. Zoals bekend maakt Vodafone voor het 5G-netwerk gebruik van Dynamic Spectrum Sharing. Daarbij krijg je een 5G-symbool te zien, maar wordt in werkelijkheid gebruik gemaakt van 4G-frequenties. Volgens Read wil zijn bedrijf dat niet aanbieden, omdat het misleidend is voor consumenten en bedrijven. “Je wilt 5G dat op de juiste manier gebouwd is, met echte 5G-prestaties“. Hij besefte wellicht niet dat Vodafone zowel in Nederland en Duitsland op deze manier 5G aanbiedt.



Bij Vodafone wordt de frequentieruimte op 1800 MHz gedeeld met het 4G-netwerk. Vodafone is de enige Nederlandse provider die gebruik maakt van DSS. Dat gebeurt sinds april 2020. De andere providers KPN en T-Mobile gebruiken de 700 MHz-frequentie. Overigens betekent het niet dat je bij Vodafone een kat in de zak krijgt. We hebben tijdens het testen gemerkt dat we op veel plekken bij Vodafone een snelheid van 300 Mbps of meer kregen, terwijl dat bij de andere providers vaak lager ligt. Maar het maakt daarbij niet veel verschil in snelheid of er ‘4G’ of ‘5G’ in beeld staat.

Eerder schreven we over de introductie van 5G bij Vodafone:

Vodafone maakt voor de start van 5G gebruik van het bestaande 4G-netwerk en de bijbehorende frequenties. Dit wordt ook wel spectrumdelen genoemd. Hierdoor maakt een geschikt toestel gebruik van hetzelfde spectrum voor zowel 4G als 5G. Voor het volledige 5G-netwerk komen drie nieuwe frequenties beschikbaar, namelijk 700MHz, 3,5GHz en 26GHz. Een deel van deze frequenties worden later dit jaar geveild, terwijl een ander deel pas over een paar jaar volgt.

Vaak onduidelijk of je 5G hebt

Bij 5G-smarthones is het überhaupt niet altijd duidelijk of je daadwerkelijk gebruik maakt van het 5G-netwerk. Veel fabrikanten tonen het 5G-symbool in de statusbalk terwijl je in werkelijkheid met het 4G-netwerk verbonden bent. Ook de iPhone 12-serie doet dat: Apple toont het best beschikbare netwerk, ook als je helemaal geen gebruik maakt van 5G-snelheden. Dankzij Smart Data Mode wordt alleen 5G ingeschakeld bij toepassingen die dat nodig hebben. Zodra je verbonden bent met een mast die 5G ondersteunt zul je dus al het 5G-symbool te zien krijgen.

Vodafone CEO Read wil het liefst een netwerk op een frequentie rond de 3,5 GHz, aangevuld met 700 MHz voor een beter bereik. In Nederland is dat momenteel nog niet haalbaar omdat de 3,5 GHz-band in 2022 wordt geveild en pas daarna beschikbaar komt. De huidige iPhone 12-modellen zijn geschikt voor 5G, maar bij de Europese versie geldt het alleen voor Sub 6-frequenties en niet voor mmWave. Er zijn momenteel dan ook nog een mmWave-netwerken in de lucht.