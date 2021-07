YouTube is gestart met de uitrol van Shorts in Nederland. De TikTok-concurrent biedt korte filmpjes van minder dan een minuut. Je kunt ze nu vanuit de YouTube-app maken en bekijken.

Gebruikers kunnen meerdere korte video’s aan elkaar plakken en de snelheid van de beelden aanpassen. Ook is het mogelijk om muziek, filters en ondertitels toe te voegen. YouTube Shorts kwam vorig jaar september uit in India, een land waar TikTok niet is toegestaan. Daarna volgden 26 landen, waaronder de VS. Vandaag start de uitrol in alle landen waar YouTube beschikbaar is, waaronder Nederland. De uitrol neemt enkele dagen in beslag en moet woensdag zijn afgerond voor alle Nederlandse gebruikers. De YouTube Shorts konden al worden bekeken in de app, maar nu zijn ze ook te maken.



De YouTube Shorts-video’s zijn te bekijken via een speciaal onderdeel op de YouTube-site en in de app. Wil je zelf een filmpje maken dan kun je populaire muzieknummers gebruiken. Hiervoor heeft het bedrijf contracten gesloten met meer dan 250 muzieklabels, waaronder Universal, Sony en Warner Music. Ook kun je de audio hergebruiken van andere YouTube-video’s, zodat je een parodie of playback kunt maken van een bestaand filmpje. YouTubers kunnen zelf aangeven of hun audio hergebruikt mag worden.

Je kunt Shorts-video’s maken en delen vanaf je telefoon, waarbij ze een maximale lengte van 1 minuut mogen hebben. De vergelijking met TikTok ligt daarbij meteen voor de hand. Deze dienst heeft inmiddels 1 miljard actieve gebruikers en werd een wereldwijde hype dankzij de korte smartphone-video’s. YouTube Shorts zijn daarmee vergelijkbaar, waarbij je snel muziek en effecten kunt toevoegen. Gaandeweg komen er meer filters beschikbaar. “Dit is nog maar het begin”, aldus Todd Sherman, global product manager van YouTube Shorts. Net als bij TikTok kun je bij een populair muzieknummer gemakkelijk meerdere filmpjes vinden. Een ander overeenkomst is dat je verticaal door video’s kunt scrollen. Een andere dienst die erop lijkt is Instagram Reels, van het Facebook-concern. YouTube gebruikt algoritmes om te voorspellen welke content jij leuk vindt.

Bij YouTube Shorts heb je de volgende mogelijkheden:

Clips van maximaal 60 seconden opnemen met de Shorts-camera.

Meerdere segmenten achter elkaar zetten.

Muziek opnemen of toevoegen vanuit het beschikbare aanbod.

Snelheid van de video’s aanpassen.

Automatisch bijschriften toevoegen aan Shorts.

Filters toevoegen.

Er is een supportpagina met uitleg hoe de nieuwe functie werkt.

YouTube zegt dat er momenteel 6,5 miljard views per dag zijn voor de Shorts. Om te zorgen dat er meer interessante content komt is er een speciaal fonds opgericht dat 84 miljoen dollar uitkeert aan ‘creators’. Op basis van aantallen kijkers en interacties worden zij uitbetaald. Ook ander platformen trekken geld uit om populaire ‘creators’ aan boord te houden.