Grotere iMac M1 op komst

Afgelopen mei liet Bloomberg weten dat Apple tijdelijk zou zijn gestopt met een grotere Apple Silicon iMac om alle aandacht te kunnen richten op de 24-inch M1 iMac. Voor veel mensen is het nog even wachten: de nieuwe iMac ziet er aantrekkelijk uit en is sneller dan ooit, maar wie een 27-inch scherm gewend is vindt het nieuwe model vaak iets te klein. Het nieuwe model is groter en vervangt de huidige 27-inch Intel iMac, maar het scherm zou zelfs nog iets groter kunnen zijn. Er wordt al gesproken over 30-inch, al blijft Gurman nog wat op de vlakte als het gaat om formaat en releasedatum. De grotere iMac zou kunnen draaien op een M1X-chip, een opgepimpte versie van de huidige M1.



Daarnaast is Apple nog bezig met het ontwikkelen van de M2-chip, de tweede generatie Apple Silicon voor de Mac . Deze zullen we waarschijnlijk pas in de loop van 2022 gaan zien. Als de grotere iMac lang op zich laat wachten zou er ook een M2X-chip in kunnen zitten, een chip die op zwaardere prestaties is gericht.

Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief ook dat er een vernieuwde iPad mini op komst is, met een vernieuwd design. Deze staat gepland voor het najaar van 2021 en is voorzien van dunnere schermranden en lijkt qua uiterlijk op de iPad Air. Een thuisknop zit er niet meer in. Uit gelekte schema’s blijkt dat de iPad mini 6 dezelfde afmetingen heeft als het huidige model, maar met een groter schermoppervlak en mogelijk USB-C in plaats van Lightning. Ook de speakers zouden zijn verbeterd. Touch ID is verwerkt in de aan/uitknop.