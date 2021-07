Google heeft een nieuwe Drive-app voor de desktop uitgebracht voor macOS en Windows. Het vervangt 'Backup and Sync', dat later dit jaar stopt.

Google Drive voor de desktop

Met Drive voor de desktop heb je één app voor consumenten en zakelijke gebruikers, waar de meest gewilde functies al in zitten. Bovendien is de app aangepast voor recente macOS- en Windows-versies, met betere ondersteuning voor de Fotobibliotheek op de Mac en synchroniseren met iCloud.



De app is ook beter in staat om bewerkte foto’s te synchroniseren en werkt met externe opslagmedia zoals portable SSD’s. Mensen die nu nog Backup and Sync gebruiken krijgen een pop-up om ze over te halen de komende weken naar de nieuwe app over te stappen. Dat moeten ze doen voor september 2021. Daarna zullen er geen bestanden meer worden geüpload naar Google’s online opslag.

Zakelijke klanten kunnen vanaf 18 augustus aan de slag met de overstap. Zij gebruiken vaak een andere desktop-app voor het maken van backups van hun data, namelijk Drive File Stream. Vanaf oktober werkt de oude app niet meer. Met één app kan Google alle gebruikers dezelfde mogelijkheden aanbieden, zoals het synchroniseren van lokale mappen (zoals Documenten en Bureaublad) en meerdere accounts. Verder kun je op termijn bestanden synchroniseren voor offline gebruik, is er een donkere modus en werkt het samen met sommige Microsoft Office- en Outlook-functies. Dit komt in versie 49 van Google Drive voor de desktop. Bij introductie zitten er vooral basisfuncties in, zoals veilig opslaan van je bestanden, toegang tot Google Drive vanaf je computer en 4 verschillende accounts naast elkaar gebruiken, zonder steeds te moeten wisselen.

Meer informatie voor school en werk vind je hier.