Apple Watch en Waze

Waze heeft een samenwerking met Apple gesloten om beide diensten met elkaar te laten samenwerken. Je start Apple Music direct vanuit de Waze Audio Player en krijgt dan toegang tot meer dan 90 miljoen nummers, tienduizenden afspeellijsten en natuurlijk ook Apple Music Radio. Het was al mogelijk om Waze te koppelen met Deezer, Spotify, NPR, iHeartRadio, Pandora, YouTube Music, Amazon Music en andere diensten.



Zo kun je Apple Music aan Waze toevoegen

Tijdens het navigeren met Waze heb je knoppen voor spelen, shuffle en herhalen. Ook kun je zien welke albums en afspeellijsten te beluisteren zijn op Apple Music.

Om de koppeling tot stand te brengen doe je het volgende:

Zorg dat je de nieuwste versie van Waze geïnstalleerd hebt. Ga naar Instellingen > Audiospeler. Onder het kopje Jouw apps vind je Apple Music. Tik op de kaart rechtsboven op de muziekknop en tik vervolgens Apple Music aan. Geef toegang tot je muziekbibliotheek. Happy driving!

Zie je de optie niet? Dan helpt het om de Waze-app even geforceerd te herstarten.

Niet alleen Waze is op het samenwerkingspad, ook Apple is druk bezig om Apple Music op steeds meer apparaten beschikbaar te stellen. Je kunt luisteren op je smart TV, gameconsole of streaming device. Onlangs voegde Apple bijvoorbeeld nog de PlayStation 5 toe voor Apple Music.