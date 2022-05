Nu Apple is gestopt met de iPod denk je misschien dat het een interessant verzamelobject kan worden. Maar dat valt tegen, simpelweg omdat er te veel gebruikte modellen in omloop zijn.

Oude iPods leveren weinig op

Je bent zeker niet de enige die nog een gebruikte iPod in de kast heeft liggen. Vlak nadat Apple het einde van de iPod aankondigde, ontstond er vooral in de VS een run op de nog resterende modellen. Er zijn mensen die graag een muziekspeler hebben en nog zo lang mogelijk ermee willen doen, maar over het algemeen zitten de functies die je op zo’n iPod kunt gebruiken ook gewoon op de iPhone – en daarvan zijn al meer dan 1 miljard in omloop. Uit nieuwe statistieken blijkt dat gebruikte iPods sterk in waarde dalen, tot wel 98 procent van hun oorspronkelijke winkelprijs.



De cijfers gelden voor de situatie in de VS, waar het bedrijf SellCell een inventarisatie maakte onder 40 onafhankelijke handelaren. Daaruit blijkt dat iPods gemiddeld 89 procent in waarde zijn gedaald sinds ze op de markt kwamen. Sommige modellen uit 2003 zijn zelfs 98 procent in waarde gedaald. Voor de meest recente zevende generatie iPod touch geldt een waardedaling van 71 procent.

Bekijk ook Apple stopt officieel met iPod: einde van een tijdperk Apple heeft officieel bekendgemaakt dat de iPod touch gaat verdwijnen. Na twintig jaar komt er een einde aan de iPod als legendarische muziekspeler. Er verschenen meerdere modellen, van classic tot nano en mini.

De zesde en zevende generatie iPod zijn nu nog het meeste waard, vooral de modellen met veel opslag. Je kunt rond de $100 krijgen voor een iPod touch met 256GB opslag, mits deze in goede staat is. Apple zelf vroeger tot voor kort maar liefst €449 voor. Voor oudere modellen krijg je niet veel meer dan $60 terwijl je voor iPods van 2012 of eerder een gemiddelde prijs van $28 krijgt. Het heeft nog wel zin om een 160GB iPod Classic van de zevende generatie af te stoffen, want die levert gemiddeld $61 op. Maar zoals je ziet: snel rijk word je er niet van. Veel iPods hebben meer dan 90 procent van hun oorspronkelijke waarde verloren.

Sinds Apple heeft aangekondigd met de iPod te stoppen is er een kleine waardestijging van 2,9 procent te zien. Dat kan een reden zijn om je gebruikte iPod nu toch maar eens echt te gaan verkopen. Waar je wel mee kunt scoren zijn de iPod Special Editions, die voor verzamelaars wat interessanter zijn. Of misschien heb jij wel een exemplaar met een originele handtekening van Steve Jobs erop! Daar mag je zeker zuinig op zijn.