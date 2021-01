Na Touch ID en Face ID lijkt Apple te werken aan een nieuwe toevoeging speciaal voor de Apple Watch: Wrist ID. Hiermee is het mogelijk om je Apple Watch te ontgrendelen zodra je het om doet. Al eerder schreven we over Wrist ID met een slim bandje, maar deze keer zit het in de Apple Watch zelf verwerkt.



‘Wrist ID herkent je pols’

Met Wrist ID is het mogelijk om je Apple Watch te ontgrendelen zodra de Apple Watch om je pols zit, dat blijkt uit een patent. Momenteel moet je nog een toegangscode invoeren op de Apple Watch of kun je hem automatisch laten ontgrendelen via je iPhone. Wrist ID zou extra mogelijkheden kunnen brengen, verbetert de beveiliging en maakt het ontgrendelen gemakkelijker.

Werkt via aderen

In het nieuwe patent toont Wrist ID overeenkomsten met Touch ID. De sensor ‘leest’ de aderen onder je huid, terwijl bij Touch ID naar je vingerafdruk gekeken wordt. Je aderen zijn namelijk per persoon uniek, net als een vingerafdruk. Hiermee wordt de Apple Watch ontgrendeld of kun je bepaalde acties doen. Het is nu al mogelijk om je Mac of MacBook te ontgrendelen met je Apple Watch, maar Wrist ID maakt dit nog een stukje veiliger doordat alleen de rechtmatige eigenaar de Apple Watch kan dragen en activeren.

Het verschil met het eerdere patent is dat dit nieuwe patent geen apart bandje met sensoren vereist, want alles zit al verwerkt in de achterkant van de Apple Watch. Op deze plek zit nu ook de hartslagsensor en de afgelopen jaren heeft Apple meerdere nieuwe sensoren toegevoegd, zoals de ECG en saturatiemeter.

Toch is het goed om te benadrukken dat het hier gaat om een patent. Het hoeft dus niet te betekenen dat de functie er ook echt komt. Maar het feit dat er nu opnieuw een soortgelijk patent opgedoken is, laat zien dat Apple er wel nog steeds over nadenkt.