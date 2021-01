Apple gaat voorlopig nog even door met het uitbrengen van iOS-updates voor oudere iPhones en iPads. Onlangs bracht Apple iOS 12.5 uit, waar zelfs een nieuwe functie aan toegevoegd werd. Vanaf deze versie is er ondersteuning toegevoegd voor corona-apps. Blijkbaar was er in die versie toch nog een foutje opgedoken, want Apple heeft nu iOS 12.5.1 vrijgegeven.



iOS 12.5.1 beschikbaar

iOS 12.5.1 is een update met bugfixes, zoals het versienummer ook al verklapt. De update is alleen beschikbaar voor toestellen die niet geschikt zijn voor iOS 13 en nieuwere versies. iOS 12.5.1 is beschikbaar voor deze devices:

De update brengt bugfixes voor voor de coronawaarschuwingen die in iOS 12.5 toegevoegd zijn. iOS 12.5.1 lost een probleem op met de blootstellingsmeldingen. Door een probleem kon namelijk een onjuiste taal voor de logbestanden worden weergegeven. Dit zijn de officiële releasenotes:

Deze update verhelpt een probleem waarbij in Blootstellingsmeldingen de onjuiste taal voor het profiel voor het bijhouden van logbestanden kon worden weergegeven.

Momenteel werkt de Nederlandse CoronaMelder-app nog niet samen met de nieuwe mogelijkheden van iOS 12.5 en iOS 12.5.1. Naar verwachting biedt de Nederlandse app later dit kwartaal ondersteuning voor de coronameldingen op oudere toestellen, zoals de iPhone 6 en iPhone 5s. Je kan de update dus zonder gevolgen installeren. Ook zodra de CoronaMelder-app geschikt is, is het inschakelen van de functie volledig optioneel.