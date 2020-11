De nieuwe M1 Macs gooien hoge ogen bij gebruikers, vanwege de sterke prestaties en (in het geval van de MacBooks) de lange batterijduur. Toch lijkt niet alles goed te gaan. Met name de Mac mini met M1-chip heeft volgens een YouTuber en gebruikers op Reddit last van verbindingsproblemen met Bluetooth.



Om de Mac mini überhaupt te kunnen gebruiken, moet je een losse muis, toetsenbord en scherm hebben. Gebruik je die eerste twee draadloos, dan is er volgens de YouTuber sprake van verbindingsproblemen. Bij het gebruik van een Bluetooth-muis wordt de verbinding telkens verbroken. Hij gebruikt zowel een Logitech MX Master 3 als Apple’s eigen Magic Mouse 2, maar telkens verbreekt de verbinding tijdens het gebruik.

Mac Mini, I love you.. but you're bringing me down.

I'm going crazy trying to figure out the bluetooth issues with this machine. I thought maybe a few of us had an isolated issue but forums/reddit are popping up now all over.

Let's talk about it.https://t.co/PAWlh1FRkN

— patrick. (@imPatrickT) November 24, 2020