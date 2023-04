Om te kunnen bepalen of Apple onder de Digital Services Act valt, moest het bedrijf opgeven hoeveel actieve maandelijkse gebruikers er zijn voor de verschillende App Stores in Europa. Het blijkt te gaan om 101 miljoen gebruikers in Europa die maandelijks actief zijn in de iOS App Store. Dit zijn mensen die minimaal eenmaal per maand verbinding maken met de App Store op hun iPhone om apps te downloaden of te updaten. Dit blijkt uit officiële cijfers die Apple op de eigen website heeft gepubliceerd. De iPad App Store heeft 23 miljoen gebruikers, de macOS App Store heeft er 6 miljoen en de tvOS App Store is de kleinste met 1 miljoen.



Apple gaf ook cijfers voor de App Store op de Apple Watch, de Book Store en de Podcasts-app. Alledrie hebben minder dan 1 miljoen maandelijkse gebruikers in Europa. De EU-regels geven aan dat technologieplatformen met meer dan 45 miljoen gebruikers worden gekenmerkt als “zeer groot online platform” (VLOP). Zij moeten regelmatig data overhandigen aan de EU om inzicht te krijgen over de risico’s. Er zijn 19 platformen aangewezen , waaronder Apple’s App Store, Twitter, TikTok en YouTube.

Apple zei al in februari dat alleen de iOS App Store onder de definitie van een VLOP zou vallen, maar gaf toen nog geen getallen. Dat klopt, want de andere App Stores vallen ruim onder de drempel van 45 miljoen. Toch belooft Apple dat ze op vrijwillige basis alle varianten van de App Store zullen laten voldoen aan de regels van de Digital Services Act. De doelen van de DSA zouden namelijk geheel in lijn liggen met Apple’s inzichten om consumenten te beschermen. Eerder probeerde Apple met intensieve lobbying te voorkomen dat er regels zoals de DSA en DMA (Digital Markets Act) zouden worden ingevoerd. Er zou in 2020 rond de €3,5 miljoen in zijn geïnvesteerd en in 2021 nog eens €6,5 miljoen. Dat is veel meer dan andere bedrijven zoals Meta en Google.