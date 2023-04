Voor mensen die bereid waren voor hun muziek te betalen bood de iTunes Music Store een makkelijk (en legaal!) alternatief voor het delen via peer-to-peer netwerken. De muziekwinkel bevatte bij de start 200.000 nummers van diverse labels, waaronder een aantal exclusieve tracks. het is een fractie van het huidige aanbod van meer dan 100 miljoen nummers op Apple Music, maar voor veel mensen was het een uitkomst. Voordat je iets kocht kon je naar een 30 seconden durende preview luisteren. Toen CEO Steve Jobs op 28 april 2003 de iTunes Music Store aankondigde, noemde het een “baanbrekende oplossing”, zowel voor gebruikers als voor muzikanten.



Aanvankelijk was de iTunes Music Store er alleen voor Mac -gebruikers, maar in oktober 2003 volgde al een versie voor Windows. Er waren toen al meer dan 13 miljoen muzieknummers verkocht en iTunes was uitgegroeid tot de belangrijkste downloaddienst voor muziek. Jarenlang bleef dat ook zo, totdat streaming muziekdiensten het stokje overnamen. Het aanbod om voor een vast bedrag per maand naar een onbeperkt aantal nummers te luisteren, bleek toch aantrekkelijker dan het kopen van losse nummers.

Hier is een fragment uit het originele persbericht van 2003:

Apple today launched the iTunes Music Store, a revolutionary online music store that lets customers quickly find, purchase and download the music they want for just 99 cents per song, without subscription fees. The iTunes Music Store offers groundbreaking personal use rights, including burning songs onto an unlimited number of CDs for personal use, listening to songs on an unlimited number of iPods, playing songs on up to three Macintosh computers, and using songs in any application on the Mac, including iPhoto, iMovie and iDVD. “The iTunes Music Store offers the revolutionary rights to burn an unlimited number of CDs for personal use and to put music on an unlimited number of iPods for on-the-go listening,” said Steve Jobs, Apple’s CEO. “Consumers don’t want to be treated like criminals and artists don’t want their valuable work stolen. The iTunes Music Store offers a groundbreaking solution for both.”

En toen de iTunes Music Store voor Windows werd aangekondigd, noemde Jobs het “de beste Windows-app die ooit is geschreven”. Hier is een fragment uit dat latere persbericht:

Apple today launched the second generation of its revolutionary iTunes Music Store for both Mac and Windows users. The new iTunes Music Store offers Windows users the same online music store that Mac users love — with the same music catalog, the same personal use rights and the same 99 cents-per-song pricing. Since its launch six months ago, music fans have purchased and downloaded more than 13 million songs from the iTunes Music Store, making it the number one download music service in the world. With music from all five major music companies and over 200 independent music labels, the iTunes Music Store catalog is growing every day and will offer more than 400,000 songs by the end of October. “The iTunes Music Store has revolutionized the way people legally buy music online, and now it’s available to tens of millions more music lovers with iTunes for Windows,” said Steve Jobs, Apple’s CEO. “While our competitors haven’t even come close to matching our first generation, we’re already releasing the second generation of the iTunes Music Store for Mac and Windows.”

Er volgden in de loop van de tijd nog meer verbeteringen. In 2008 introduceerde Apple de iTunes Plus-functie, waarmee klanten DRM-vrije muziek konden kopen en downloaden. Dit betekende dat je je muziek op elk apparaat kon afspelen zonder beperkingen van digitaal rechtenbeheer. In 2011 werd de overstap gemaakt naar iCloud, om je muziek in de cloud te kunnen opslaan en streamen. De grootste verandering kwam echter in 2015, toen Apple Music werd geïntroduceerd.

Apple heeft de merknaam iTunes langzamerhand aan de kant gezet. De iTunes-app op de Mac werd in 2021 opgesplitst in drie losse apps voor muziek, tv en podcasts. Je kunt nog steeds losse nummers kopen in de iTunes Store-app, waarna je ze kunt luisteren in de Muziek-app.