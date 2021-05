Het is alweer twee jaar geleden dat Jony Ive de deur bij Apple achter zich dichttrok. Toch zien we nog steeds zijn invloed. Hij zou bijvoorbeeld hebben meegewerkt aan het design van de 24-inch iMac die nu in de winkel staat.

Apple voerde met de iMac M1 een behoorlijk redesign door. De bolle achterkant verdween en de computer verdween helemaal omlaag, naar de kin. Jony Ive heeft eraan meegewerkt, maar waarschijnlijk gebeurde dat al voordat hij vertrok. Dat blijkt uit een artikel van Wired, waarin Apple bevestigt dat Ive inderdaad aan de 24-inch iMac heeft gewerkt. Het bedrijf wilde echter niet zeggen of dat vóór of na zijn vertrek was.



Jarenlange ontwikkeling

Belangrijke hardwareproducten zijn vaak al jarenlang in ontwikkeling voordat ze in de winkel liggen. Bij de iMac is de kans groot dat de plannen voor een iMac in meerdere kleuren al lang op tafel lagen op het moment dat Ive vertrok.

Ive verliet Apple aan het eind van 2019, waarna hij met zijn eigen designstudio LoveFrom van start ging. Om een te grote schok onder de fans (en beleggers) te voorkomen benadrukte Apple dat Ive nog steeds zou meewerken aan nieuwe producten, maar hoe die samenwerking vorm heeft gekregen is tot nu toe nog steeds een raadsel. Wat we wel weten is dat Airbnb de hulp van Ives bedrijf heeft ingeroepen om een nieuwe generatie ‘producten en diensten’ te ontwikkelen.

Bekijk ook Jony Ive gaat aan de slag voor Airbnb Voormalig Apple-designer Jony Ive heeft zijn eerste grote klus binnengehaald. Hij gaat meerdere jaren aan de slag voor verhuurbemiddelaar Airbnb. Het Apple-icoon stopte een jaar geleden na 25 jaar hoofd productdesign te zijn geweest.

Tijdens zijn jarenlange dienstverband bij Apple was Ive verantwoordelijk voor alle iconische producten van de afgelopen jaren, waaronder de iPhone, iPad, iPod, MacBook en iMac. De 24-inch Mac met M1-chip is het eerste redesign van de iMac sinds 2012. De behuizing is veel dunner geworden en er is gekozen voor zeven kleuren. Hij is sinds kort verkrijgbaar in de Apple Store en bij diverse Apple-verkooppunten, al zul je soms nog wel even op voorraad van jouw favoriete uitvoering moeten wachten.

Prijzen iMac 2021 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

