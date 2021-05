Weekend-kijktips: A Teacher, The Kominsky Method en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

A Teacher

Te zien bij: Disney+

Dramaserie over de gevolgen van een affaire tussen een 32-jarige docente (Kate Mara uit House of Cards) met een van haar leerlingen (Nick Robinson uit Love Simon). Je weet al dat het slecht gaat aflopen. Dit is een tv-versie van de gelijknamige film uit 2013. Lerares Claire Wilson is midden dertig en zit opgesloten in een ongelukkig huwelijk. Ze begint een relatie met de 17-jarige Eric. In de serie zien we ook de eerste ontmoeting, het opbloeien van een romantische relatie en het onvermijdelijke einde. De nasleep leidt tot confrontaties met Claire’s echtgenoot (Ashley Zukerman) en Eric’s alleenstaande moeder (Rya Kihlstedt).

Rebel

Te zien bij: Disney+

Dramaserie van Krista Vernoff (Grey’s Anatomy) waarin een advocate (Katey Sagal uit Sons of Anarchy en Married with Children) zich vol passie inzet voor mensen in nood, ook al heeft ze daarvoor niet de benodigde diploma’s. Annie Bello is een chaotische maar briljante advocate, waarbij als inspiratiebron Erin Brockovich werd gebruikt. Verdere rollen zijn er voor John Corbett (Sex and the City) en Andy Garcia (My Dinner with Hervé).

Launchpad

Te zien bij: Disney+

Serie van zes korte films waarmee Disney probeert om de carrières van jonge filmmakers een zetje te geven. In persoonlijke verhalen laten ze een overkoepelend thema zien, namelijk ‘ontdekken’.

Blue Miracle

Te zien bij: Netflix

Om hun in geldnood verkerende weeshuis te redden, proberen een voogd en zijn kinderen samen met een aan lager wal geraakte schipper een lucratieve viswedstrijd te winnen.

The Kominsky Method (S03)

Te zien bij: Netflix

Acteercoach Sandy Kominsky en zijn beste vriend Norman Newlander maken elkaar aan het lachen terwijl ze leren omgaan met de ups en downs van het ouder worden.

Lucifer S05B

Te zien bij: Netflix

Bovennatuurlijke misdaadserie waarin de duivel (Tom Ellis) een detective (Lauren German) helpt. Tom Ellis speelt in acht nieuwe afleveringen weer een dubbelrol als Lucifer en zijn tweelingbroer Michael. Uit verveling heeft hij de hel verlaten en runt nu op aarde een nachtclub in Los Angeles, waar hij ook nog de tijd vindt om een detective (Lauren German) te helpen met het oplossen van misdrijven. In deze tweede helft van het seizoen heeft Dennis Haysbert een gastrol als God. Lucifer werd bedacht door Tom Kapinos (Californication) en krijgt ook nog een zesde seizoen, bestaande uit tien afleveringen.

Panic

Te zien bij: Amazon Prime Video

Panic is een nieuwe Amazon Prime Video dramaserie van een uur, geschreven en gemaakt door Lauren Oliver (gebaseerd op haar bestseller roman). Het speelt zich af in een klein Texaans stadje, waar elke zomer de afstuderende jongeren concurreren in een reeks van uitdagingen, genaamd “Winner Takes It All”, waarvan ze geloven dat het hun enige kans is om te ontsnappen aan hun omstandigheden en hun leven beter te maken. Maar dit jaar zijn de regels veranderd – de pot met geld is groter dan ooit en het spel is nog gevaarlijker geworden. De spelers komen oog in oog te staan met hun diepste, donkerste angsten en worden gedwongen te beslissen hoeveel ze bereid zijn te riskeren om te winnen.

Good Omens (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Azirafaal uit de Hemel en Crowley uit de Hel hebben het fijn op aarde. Daarom is het slecht nieuws dat deze op het punt staat te vergaan. De legers van het Goed en het Kwaad verzamelen zich. De Vier Rijders van de Apocalyps zijn klaar voor vertrek. Alles verloopt volgens het Goddelijk Plan, maar de Antichrist is zoek. Kunnen onze helden hem vinden en stoppen ze Armageddon vóór het te laat is?

The Death of Stalin

Te zien bij: Film1

Nadat Josef Stalin op een ochtend bewusteloos wordt aangetroffen durft niemand er een dokter bij te halen, want Stalin heeft al zijn dokters verbannen. Twee dagen later wordt hij dood verklaard en er ontstaat een machtsspel in het Kremlin

Hawaii Five-0 (S01)

Te zien bij: Videoland

Hoofdofficier Steve McGarrett leidt een eliteteam van misdaadbestrijders dat de moeilijkste moordzaken van Hawaii oplost, terwijl hij bovendien de ongrijpbare moordenaars van zijn beroemde vader opspoort. De medewerkers van de gedreven McGarrett zijn de gewetensvolle detective Danny ‘Danno’ Williams; de voormalige protegé van McGarretts vader Chin Ho Kelly en Kono Kalakaua, een voormalige professionele surfster die nog maar net politieagent is. Het beste misdaadbestrijdersteam wordt dagelijks met problemen geconfronteerd in het paradijselijke Hawaii.

City of Lies

Te zien bij: Pathé Thuis

Detective Poole probeert al jaren de moord op rapper ‘The Notorious B.I.G.’ op te lossen, maar na twee decennia is de zaak nog altijd open. Een verslaggever die wanhopig zijn reputatie wil redden, is vastbesloten om uit te vinden waarom.