Na foto's en video's die eenmalig bekeken kunnen worden, maakt WhatsApp het nu ook mogelijk om spraakberichten te versturen die slechts één keer beluisterd kunnen worden. De feature wordt in de 'komende dagen' beschikbaar voor alle gebruikers van de chatdienst.

Sinds 2021 is het mogelijk om eenmalige foto’s en video’s te versturen via WhatsApp. Spraakberichten worden nu ook onderdeel van de functie Eenmalige weergave. Door een spraakbericht te verzenden met Eenmalige weergave ingeschakeld, kan de ontvanger maar één keer naar het audiofragment luisteren. Daarna verdwijnt het weer.

De verdwijnende spraakberichten zijn handig als je niet wil dat je stem jarenlang blijft rondzwerven op je iPhone (of op de smartphone van de ontvanger). Volgens WhatsApp geeft het bovendien de mogelijkheid om wat gevoeligere informatie met anderen te delen, zoals je creditcardgegevens of een uitnodiging voor een surpriseparty.

Zo verstuur je een eenmalig spraakbericht

Het versturen van een eenmalig spraakbericht via je iPhone werkt op een soortgelijke manier als het versturen van eenmalige foto’s en video’s in WhatsApp. Wel benadrukt WhatsApp dat de ontvanger een verdwijnend spraakbericht potentieel kan opnemen met behulp van een tweede smartphone of een ander opnameapparaat.

Open een individuele chat of groepschat Houd de microfoon ingedrukt Veeg naar boven om het spraakbericht te vergrendelen Tik op het icoon voor eenmalige weergave (boven de verzendknop) Verzend het spraakbericht

Verdwijnende spraakberichten worden gemarkeerd met hetzelfde pictogram als bij eenmalige foto’s en video’s, waardoor de ontvanger weet dat het bericht slechts eenmalig te beluisteren is. Dat geeft de ontvanger de mogelijkheid om het audiobericht af te spelen op een moment dat het uitkomt en om een rustige plek op te zoeken waar het geluidsfragment goed te horen is. Net als eenmalige foto’s en video’s zijn eenmalige spraakberichten end-to-end-versleuteld. Je kan de feature binnen enkele dagen in WhatsApp op je iPhone verwachten.