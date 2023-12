Als je een foto of video in WhatsApp deelt, past de chatapp altijd enige vorm van compressie toe. Het is wel mogelijk om in WhatsApp foto’s van hogere kwaliteit te versturen, maar in dat geval is er nog steeds sprake van kwaliteitsverlies. De foto’s en video’s zijn nooit van dezelfde kwaliteit als het origineel. Er was wel een omweg om de foto of video te versturen vanuit de Bestanden-app. Maar nu heeft WhatsApp een soortgelijke omweg zelf ingebouwd. Wij laten je zien hoe je in WhatsApp foto’s en video’s van originele kwaliteit verstuurt.

WhatsApp foto’s en video’s in originele kwaliteit

De nieuwe functie is toegevoegd in versie 23.24.73, die nu in de App Store beschikbaar is. Zoals gezegd lijkt de nieuwe functie veel op de eerdere omweg, maar vanaf nu zit dit gewoon ingebouwd in WhatsApp. Het zorgt ervoor dat een foto of video geen kwaliteitsverlies heeft. Bij video’s blijft bijvoorbeeld de HDR-weergave behouden, terwijl foto’s in dezelfde resolutie gedeeld worden als waarin ze gemaakt zijn. Om in WhatsApp een foto of video in originele kwaliteit te versturen, volg je deze stappen:

Open WhatsApp en ga naar de chat. Tik op het plusje. Kies nu voor Document (en dus niet voor Foto’s). Tik op de nieuwe optie Kies een foto of video. Kies de foto of video die je wil versturen. Wil je meer tegelijk versturen, hou er dan eentje ingedrukt en tik op Selecteer. Vervolgens kun je meerdere foto’s en video’s kiezen om te verzenden.

Hou er wel rekening mee dat elke foto of video maximaal 2GB mag zijn. Er zijn echter nog andere nadelen waar je rekening mee moet houden. Zo worden foto’s en video’s die je op deze manier deelt, niet direct in de chat getoond. Je ziet alleen de bestandsnaam en je moet erop tikken om het in een ander scherm te kunnen bekijken. Ook kun je op deze manier geen eenmalige WhatsApp-foto’s versturen. Tot slot verschijnen de foto’s en video’s die je als document stuurt, niet als preview in de melding.

Als je vanuit het deelmenu van de iPhone een foto of video via WhatsApp deelt, dan wordt de normale manier gebruikt (dus met compressie).

Voor alledaags gebruik kun je dus nog steeds het beste op de normale manier een foto of video delen, eventueel met de HD-optie aangevinkt. Maar als je een foto of video wil delen waarbij de originele kwaliteit van belang is, dan kun je daar dus de nieuwe functie voor gebruiken.