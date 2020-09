WhatsApp is opnieuw begonnen met het werken aan de vakantiemodus. In een nieuwe beta zijn aanwijzingen gevonden voor deze instelling, waardoor gearchiveerde chats zelfs bij nieuwe berichten gearchiveerd blijven.

Bijna twee jaar geleden schreven we voor het eerst over de vakantiemodus in WhatsApp. Deze instelling is vooral handig voor mensen die het overzicht willen bewaren en op vakantie niet gestoord willen worden door bijvoorbeeld collega’s. Het bleef echter een lange tijd stil rondom deze functie. Aanwijzingen in vroege betaversies verdwenen en het leek erop dat WhatsApp deze nieuwe functie toch niet zou introduceren. Nu is de vakantiemodus opnieuw opgedoken in een beta van WhatsApp.



‘Vakantiemodus WhatsApp opnieuw in ontwikkeling’

WABetaInfo, die regelmatig vroegtijdig nieuwe functies in de chatapp ontdekt, schrijft dat de nieuwste WhatsApp-beta op Android verborgen knoppen heeft om deze functie in te schakelen. Vooralsnog gaat het alleen om de Android-beta, maar WhatsApp brengt dergelijke functies meestal op alle platformen uit. Het werkt in de beta als volgt: in het overzicht met gearchiveerde chats is een nieuwe knop genaamd Notificaties zichtbaar. Daar kan je instellen dat een gearchiveerd gesprek bij nieuwe berichten altijd gearchiveerd blijft. Momenteel verplaatst WhatsApp een gearchiveerde chat weer automatisch naar je chatoverzicht.

De functie wordt vakantiemodus genoemd omdat dit vooral van pas komt tijdens de vakantie. Door chats of groepsgesprekken met bijvoorbeeld collega’s te archiveren en deze nieuwe functie in te schakelen, wordt je tijdens je vrije dagen niet gestoord door nieuwe inkomende berichten die tussen je persoonlijke chats staan. De nieuwe instelling geldt voor alle gearchiveerde chats, dus je kunt dit vooralsnog niet per chat instellen.

Een andere nieuwe functie die ontdekt is, is het automatisch archiveren van gesprekken waar zes maanden niets meer in gezegd is. Op deze manier kun je WhatsApp automatisch op orde houden, zonder dat je chatoverzicht vol staat met oude gesprekken.

Het is nog niet bekend wanneer de functie naar iOS komt. Het feit dat WhatsApp weer aan de vakantiemodus werkt, geeft goede hoop. Er zijn bovendien nog meer nieuwe functies waar WhatsApp aan werkt.