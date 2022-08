We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Bad Sisters

De duistere comedy ‘Bad Sisters’ van Sharon Morgan is nu te kijken op Apple TV+. Tenminste, je kunt de eerste drie afleveringen zien en de rest volgt daarna wekelijks. De tv-show gaat over de gezusters Garvey uit Ierland. De echtgenoot van één van de vijf zussen is overleden maar de doodsoorzaak is in een mysterie gehuld. De verzekeringsmaatschappij vermoedt dat er meer aan de hand is en weigert een uitkering te doen.

Als kijker ontdek je al vrij snel dat de zussen maanden eerder inderdaad plannen hadden om de man te vermoorden. De man was een klootzak en iedereen vond dat het beter was als hij zou ‘verdwijnen’. Maar hebben ze het plan tot een moord echt doorgezet en hoe gebeurde dat dan? Dat moet je als kijker zien uit te vinden in 10 afleveringen. De serie is losjes gebaseerd op de Vlaamse serie Clan, maar het is mogelijk dat Bad Sisters een vervolg krijgt en dan nog alle kanten op kan gaan.

Bekijken: Bad Sisters

SEE gratis kijken op Apple TV+

Nu het derde seizoen van SEE eraan komt, heeft Apple iets leuks te melden. Het eerste seizoen van SEE is gratis te kijken, ook als je geen abonnee bent. SEE was een van de eerste originele Apple tv-series en kreeg goede kritieken. Alle acht afleveringen zijn te bekijken – maar je moet snel zijn, want het duurt maar tot 29 augustus.

The entire first season of #SEE is available to watch for free for a limited time, where available, now until August 29th on Apple TV+ https://t.co/eNOP323ylg Don’t miss the Season 3 premiere on August 26th. pic.twitter.com/tmNmPuvzrW — SEE (@SEEofficial) August 19, 2022

She-Hulk: Attorney At Law (S01)

Te zien bij: Disney+

In “She-Hulk: Attorney at Law” volgt de kijker Jennifer Walters, een dertigplus en single advocate die toevallig ook de supergrote en sterke hulk blijkt te zijn.

Brooklyn Nine-Nine (S08)/h3>

Te zien bij: Netflix

Deze comedy speelt zich af op een politiebureau in Brooklyn, ver van de gevaren en uitdagingen van Manhattan.

Donde Hubo Fuego (S01)

Te zien bij: Netflix

Als aanwijzingen voor de moord op zijn broer naar brandweerlieden leiden, sluit Poncho zich bij hen aan. Hij vindt daar romantiek, een familielid en een seriemoordenaar.

Echoes (S01)

Te zien bij: Netflix

De eeneiige tweeling Leni en Gina wisselen al jaren stiekem van plaats. Maar wanneer een zus verdwijnt, vallen hun beide levens uiteen.

Westworld (S04)

Te zien bij: HBO Max

Westworld is een ambitieuze en zeer fantasierijke dramareeks die het concept van avontuur en sensatiezucht naar nieuwe, aartsgevaarlijke hoogten tilt. In het futuristische fantasypark “Westworld” begint een groepje kunstmatige “gastheren” – androïden – plots af te wijken van hun zorgvuldig geschreven programmatuur en afwijkend gedrag te vertonen dat zeer verontrustend is.

Shot Caller

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een familieman moet de cel in waar hij al snel de kneepjes van het gevangenisleven leert kennen. Hierdoor wordt hij als het ware tot een soort gangster getransformeerd. Zodra hij uit de gevangenis komt, wordt hij gedwongen om een grote en gewelddadige misdaad te plegen in samenwerking met een concurrerende bende.

The Last Victim

Te zien bij: Amazon Prime Video

Sheriff Hickey probeert moet de ergste case in zijn leven oplossen. Zijn kleine stad heeft last van een gewelddadige lokale bende. Een bende die onder leiding staat van een angstaanjagende crimineel. Kan hij de rust terug brengen?

Ronnie (S01)

Te zien bij: Videoland

Ronnie Flex wordt gevolgd in de spannendste tijd van zijn leven. Na lang struggelen vond hij de liefde voor muziek terug en bereidt hij zich voor op zijn langverwachte albumrelease. Zijn rocksterrenbestaan maakt plaats voor het gezinsleven, maar dat gaat nog niet helemaal vlekkeloos. Een uniek inkijkje in het leven van artiest en vader Ronnie Flex en zijn zwangere vriendin, Demi de Boer.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Te zien bij: Pathé Thuis

Om een ​​wereld te herstellen waarin alles verandert, zoekt Strange hulp bij zijn bondgenoot Wong, de Sorcerer Supreme, en de machtigste Scarlet Witch van de Avengers, Wanda. Maar er doemt een verschrikkelijke dreiging op over de mensheid en het hele universum die niet langer door hun macht alleen kan worden gedaan. Nog verrassender is dat de grootste bedreiging in het universum precies lijkt op Doctor Strange…