De afgelopen jaren heeft Apple een flink set nieuwe apps uitgebracht voor iOS, iPadOS en alle andere softwareplatforms. Maar sommige apps ontbraken nog op bepaalde software. Met de software-update naar iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 en watchOS 26 én komen er een aantal apps naar een nieuw platform. Wij nemen je mee welke apps er nieuw zijn voor welk platform.

#1 Dagboek

Nu ook beschikbaar in: iPadOS 26, macOS Tahoe 26

Als eerste komt de Dagboek-app naar macOS 26 en iPadOS 26. Waar deze app voorheen exclusief beschikbaar was op iOS, komt deze nu dus ook naar de iPad en Mac. Op Mac wordt het dus gemakkelijk om lange, diepgaande stukken te schrijven en op de kaart te bekijken. Alles wat geschreven wordt in de Dagboek-app wordt gesynchroniseerd op al je apparaten

Op iPadOS wordt het ook mogelijk om de Dagboek-app te gebruiken. In deze versie is het ook mogelijk om gebruik te maken van Apple Pencil, voor tekeningen en handgeschreven stukken. Daarnaast kan je net als op iPhone en Mac gemakkelijk foto’s video’s, audio-opnames, locaties en veel meer bijvoegen.

#2 Notities

Nu ook beschikbaar in: watchOS 26

In watchOS 26 komt de Notities-app voor het eerst naar de Apple Watch. Zo wordt het mogelijk om je notities te kunnen bekijken zonder je iPhone te hoeven pakken. Met de Notities-app op Apple Watch kan je ook nieuwe notities creëren met behulp van Siri of het toetsenbord op het scherm. Daarnaast kan je ook notities vastzetten, ontgrendelen en een checklist afvinken.

#3 Telefoon

Nu ook beschikbaar in: iPadOS 26, macOS Tahoe 26

De Telefoon-app ook beschikbaar op Mac en iPad in macOS 26 en iPadOS 26. Je iPhone stuurt automatisch je telefoontjes door als deze in de buurt is. De app bevat alle bekende features zoals recente gesprekken, favorieten en voicemail. Daarnaast kan je op je Mac ook gebruik maken van de nieuwe functies, zoals Oproepen screenen en Hold Assist (hoewel dit nog niet in het Nederlands werkt).

Oproepen screenen beantwoordt automatisch telefoontjes van onbekende bellers. De beller wordt om informatie gevraagd, zodat je kunt bepalen of je de oproep wilt beantwoorden. En als je in de wacht staat, houdt Hold Assist je plek in de wachtrij voor je vast totdat er een medewerker beschikbaar is, zodat je in de tussentijd verder kunt werken op je Mac of iPad.

#4 Voorvertoning

Nu ook beschikbaar in: iOS 26, iPadOS 26

De vertrouwde Voorvertoning-app van macOS komt nu ook naar iPhone en iPad. Met iOS 26 en iPadOS 26 kunnen gebruikers eenvoudig PDF’s en afbeeldingen bekijken, bewerken, markeren en ondertekenen. Op de iPad biedt de app ondersteuning voor Apple Pencil, terwijl op de iPhone dezelfde functies met de hand beschikbaar zijn. Dankzij integratie met de Bestanden-app open je documenten direct in Voorvertoning, zonder extra stappen.

#5 Games

Nu ook beschikbaar in: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26

In iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 vind je de volledig nieuwe Apple Games-app. Deze app biedt een centrale plek voor alles wat met je games te maken heeft. Via het speciale Arcade-tabblad ontdek je eenvoudig nieuwe Apple Arcade-games, terwijl je snel toegang hebt tot de titels die je al speelt.

Op iOS 26 laat de Games-app je in één oogopslag zien wat er speelt in je games, zoals speciale evenementen en updates. Op iPadOS 26 en macOS 26 krijg je daarnaast toegang tot een speciale game-overlay. Hiermee kun je razendsnel systeeminstellingen aanpassen, chatten met vrienden of ze direct uitnodigen om samen te spelen. En dankzij de ondersteuning voor energiebesparingsmodus kun je zelfs tijdens het gamen langer doorgaan zonder onderbrekingen.

Apps zijn ook weer te verwijderen

Mocht je geen interesse hebben in deze nieuwe standaardapps, dan kun je ze ook verwijderen zoals je bijna elke standaardapp kan verwijderen van je iPhone, iPad en meer. Dat werkt op dezelfde manier als bij iedere andere app.

Bekijk ook Sinds iOS 18.2 kun je nóg meer standaardapps verwijderen van je iPhone: zo werkt het Gebruik je bepaalde standaardapps niet meer op je iPhone en iPad, dan kun je ze verwijderen. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt, wat precies de gevolgen zijn en om welke apps het gaat.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.