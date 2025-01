Sinds 1 januari 2025 heeft iCulture een nieuwe eigenaar. De afgelopen jaren was iCulture een van de weinige nog volledig zelfstandige techsites, in handen van de originele oprichters en zonder externe investeerders of eigenaren. Dat betekende wel dat we als oprichters een manusje van alles moesten zijn. Nu we dit 18 jaar heel intensief hebben gedaan, vinden we het tijd voor een stap terug. Wij denken dat dit het juiste moment is om iCulture bij een grotere organisatie aan te sluiten, zodat veel meer taken centraal en efficiënter kunnen worden geregeld. De redactie onder aansturing van Benjamin en alle freelancers gaan mee naar de nieuwe eigenaar BigSpark; alleen de oprichters Jean-Paul en Gonny doen een stapje terug. iCulture wordt onderdeel van een portfolio aan smartphonesites, die qua doelgroep en insteek heel verschillend zijn en juist daarom een prima bestaansrecht naast elkaar hebben.

Het persbericht met de aankondiging vind je hieronder en via deze link; een uitgebreider persoonlijker verhaal met de mogelijkheid om te reageren vind je hier.

BigSpark neemt Apple-website iCulture over

Online uitgever BigSpark is vanaf 1 januari 2025 de nieuwe eigenaar van Apple–

website iCulture, de grootste Apple-website van Nederland. Met de overname

verstevigt BigSpark samen met zusterbedrijf F&L Media de positie van grootste

informatieverstrekker op het gebied van Apple in Nederland.

De website iCulture komt naast de mediamerken iPhoned (BigSpark) en iCreate

(F&L Media) te staan, en zal ook onderdeel gaan uitmaken van het Think Tech-

platform van BigSpark en F&L Media. Hiertoe behoren ook de merken c’t,

Android Planet en Androidworld. Het platform is goed voor meer dan negen miljoen

consumenten per maand, die op zoek zijn naar informatie over tech in het algemeen

en mobiele telefonie en computers in het bijzonder.

iCulture is de grootste website op het gebied van Apple-nieuws en informatie. Met de

reviews, tips en workshops, en het Apple-nieuws worden dagelijks duizenden

mensen bereikt. iCulture is een gerenommeerde naam in de markt. Het sterke merk

blijft dan ook naast de bestaande merken bestaan. iCulture komt te vallen

binnen BigSpark/F&L Media onder hoofdredacteur Sven Lamers, die

ook verantwoordelijk is voor iCreate en iPhoned.

Arjan Kropman, directeur BigSpark en F&L Media: “Met de aankoop van iCulture

hebben we vanaf nu de drie grootste websites over Apple in handen. iCulture is een

enorm sterke website die buitengewoon goed door de gebruiker wordt gevonden.

Daar kunnen onze andere merken van leren. Die zijn sterk in het converteren van

bezoekers naar betaalde producten. Die kennis en ervaring zullen we bij iCulture

gaan inzetten. De eerste periode zal veel hetzelfde blijven. Later zullen we zaken

onder de loep nemen en verbeteren. Met de kennis van F&L Media op het gebied

van magazines, en de sterke naam iCulture, valt een magazine zeker onder de

mogelijkheden die we zien. We staan er in ieder geval achter om dit fantastische

merk met onze kennis en ervaring verder te laten groeien.”

Gonny van der Zwaag, oprichter iCulture: “Toen we in 2006 als community van start

gingen onder de naam iPhoneclub, hadden we nooit gedacht dat het zo’n hoge vlucht

zou nemen. De afgelopen twee decennia hebben we vol passie aan iCulture gewerkt

en hebben we met een relatief klein team een professionele nieuwssite neergezet die

ook door internationale Apple-sites regelmatig wordt geciteerd. Nu de website de

volwassen leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is het voor ons tijd om los te laten en ons

weer op iets anders te focussen.”



Jean-Paul Horn, uitgever iCulture: “Door iCulture.nl onder te brengen bij een grotere

organisatie kan de website nog verder doorgroeien. Wij hebben er alle vertrouwen in

dat iCulture bij de nieuwe eigenaar in goede handen is.”