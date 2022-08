Als je met heel veel mensen chat, kan WhatsApp wat onoverzichtelijk worden. Om orde in de chatchaos te brengen, rolt WhatsApp een ongelezen filter uit. Met een tik op de knop zie je dan alleen de chats waarin nieuwe berichten staan. Dat maakt de app meteen een stuk overzichtelijker.



Now you can sort your chats with an "unread" filter for extra control and organization. Never miss another message from papai or the message from your irmã asking why you didn't respond to papai 😂

— WhatsApp (@WhatsApp) August 22, 2022