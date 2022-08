Boot Camp 6.1.16 voegt ondersteuning voor wifi WPA3 toe en lost een probleem met een Bluetooth-driver op, waar je last van kon hebben als je je Mac uit slaapstand wilde halen. Om te installeren ga je naar het Start-menu in Windows om de Apple Software Update-app te openen en de update uit te voeren. Boot Camp is alleen te gebruiken op Intel-gebaseerde Macs. Apple heeft nog geen versie voor Apple Silicon uitgebracht en is ook niet van plan dat te doen. A



ls je Windows op een Mac met M1 of M2 wilt hebben zul je daarvoor virtualisatiesoftware moeten gebruiken en de keuze is dan beperkt: alleen Parallels werkt goed. Andere aanbieders zijn afgehaakt of wachten totdat Microsoft meewerkt, maar ook dat lijkt niet te gaan gebeuren.

Microsoft werkt niet mee

Apple’s softwarebaas Craig Federighi gaf ooit aan dat het “van Microsoft afhangt” of Windows ooit geschikt wordt voor M1 en M2 Macs. Mogelijk heeft dit te maken met een exclusieve deal tussen Microsoft en Qualcomm, waardoor er geen officiële versie van Windows voor ARM-gebaseerde computers mag uitkomen. Momenteel biedt Microsoft de ARM-versie van Windows maar op twee manieren aan: via het Windows Insider betaprogramma en onder licentie aan OEM’s (hardwaremakers).



Parallels met Boot Camp.

Opvallend is dat Apple eerder al Boot Camp 6.1.17 uitbracht, voor mensen met een Studio Display. Hiermee maakte Apple het mogelijk om het externe scherm te gebruiken met Windows. Deze versie is echter niet op brede schaal beschikbaar gesteld dus dat verklaart wellicht waarom Apple nu doorgaat met nummeren naar 6.1.16. Helemaal logisch is het niet.

Een reden om de huidige update te installeren, is vooral dat je minder last hebt met het uit slaapstand halen van je Mac. Maar ook de ondersteuning voor WPA3 is een goede stap vooruit. WPA3 is een nieuw wifi-protocol dat je netwerk beter beschermd tegen brute-force-aanvallen. Je bent hiermee beter beschermd op publieke hotspots en het werkt beter met je smart home (Internet of Things-apparaten). De wifi-verbinding op je iPhone is sinds iOS 15 geschikt voor WPA3.