De Aqara Magic Switch is zo'n accessoire waarvan je nog niet wist dat je het wilde hebben. Er zijn nu meer details bekend over deze schakelknop met touchscreen waarop je allerlei informatie kunt afbeelden. En het werkt ook nog met HomeKit!

Aqara Magic Switch S1E

De Aqara Magic Switch S1E is de eerste variant van deze slimme lichtknop, die wat unieke functies met zich meebrengt. Het is één van de nieuwe producten die in de startblokken staan bij Aqara, waaronder een slim deurslot, een badkamerkachel en een gordijnmotor. Deze lichtknop is wel een van de meest interessante: het is een paneel met 3×3 blokjes waarop je informatie kunt afbeelden. Je sluit deze op de neutraaldraad aan, naast je normale lichtknoppen. Vervolgens kun je drie verschillende groepen lampen bedienen, met een totaal van 2200 Watt. Via een aanraakgevoelig touchscreen bedien je de schakelaars.



De SE1 heeft hetzelfde formaat als de al bestaande Aqara lichtknoppen H1, H1M, E1, T1 en dergelijke. Aqara bracht eerder al het Scene Panel S1 en de MagicPad S1 uit, die ook voorzien zijn van een led-paneel. Het verschil is echter dat dit nieuwe model aanpasbaar is. Je kunt kiezen uit vijf verschillende stijlen, maar je kunt ook zelf iets verzinnen. Er zijn elf verschillende indelingen, die in meerdere kleuren te gebruiken zijn, passend bij het interieur van jouw kamer.

In HomeKit verschijnt de Aqara Magic Switch S1E als drie lichtschakelaars, die je onafhankelijk van elkaar kunt bedienen. Daarnaast heeft Aqara een draadloze schakelaar met zes knoppen toegevoegd, waarmee je nog andere HomeKit-apparaten kunt aansturen of scènes kunt activeren. Bijzonder is dat dit schakelpaneel niet met Zigbee werkt, maar alleen verbinding maakt via 2,4GHz wifi.

De variant die je hier ziet is bedoeld voor China en het is te hopen dat Aqara ook snel een internationale versie uitbrengt. Gebruik je toch al de Chinese servers van Aqara en maak je je daar niet druk om, dan zou je ‘m toch al in huis kunnen halen – mits jouw elektrische systeem er geschikt voor is.