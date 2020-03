Gerucht: ‘Apple werkt aan 14,1-inch MacBook Pro’

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo komt er een 14,1-inch MacBook Pro aan. Dit is een kleinere uitvoering van de 16-inch MacBook Pro die in sinds het vierde kwartaal van vorig jaar in de schappen ligt.

Kuo heeft een nieuwe notitie voor investeerders uitgebracht en richt zich daarin op de producten die nog dit jaar uitkomen. Volgens de analist kunnen we zes nieuwe Apple-producten met mini-LED verwachten, waaronder een 14,1-inch MacBook Pro. Deze vervangt het huidige 13-inch model in het assortiment van Apple. Eerder verving Apple ook al de 15-inch MacBook Pro door een groter exemplaar. De aanstaande MacBook Pro is voorzien van mini-LED, maar zal niet de enige zijn.



Apple zou in 2020 de volgende producten willen voorzien van mini-LED:

14,1-inch MacBook Pro

16-inch MacBook Pro

12,9-inch iPad Pro

10.2-inch iPad

27-inch iMac Pro

7.9-inch iPad mini

Vreemd genoeg afwezig in dit lijstje is de 11-inch MacBook Pro. Dat zou opmerkelijk zijn, aangezien de goedkopere modellen wel een update krijgen met mini-LED. Volgens de analist zijn de plannen van Apple ongewijzigd, ondanks het coronavirus.

Mini-LED is een nieuwe schermtechniek, waar Apple interesse in heeft. In het kort werkt het ongeveer hetzelfde als een gewoon LED-scherm, maar dan in het klein.

In nieuwe televisies vind je vaak een technologie genaamd local dimming. Dit zorgt ervoor dat delen van het scherm gedimd kunnen worden om het contrast te verhogen. Helaas is dit effect niet zo mooi als bij OLED, waar het contrast veel hoger ligt. Wat mini-LED doet is hetzelfde als local dimming, maar dan op veel nauwkeurigere schaal. In plaats van grote panelen bestaat een mini-LED scherm uit veel meer kleinere panelen die individueel van elkaar te dimmen zijn. Dat zorgt voor grotere nauwkeurigheid in contrast ten opzichte van gewone LED-schermen. Een ander gevolg is dat niet alle panelen tegelijk aan hoeven te staan, en dat levert een langere batterijduur op.