Je kan met WhatsApp bellen en videogesprekken voeren. Het is een handig alternatief voor gewoon bellen of FaceTimen en de afgelopen jaren heeft WhatsApp meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo is het aantal deelnemers van WhatsApp-groepsbellen verhoogd van vier naar acht personen. Maar het kan nog altijd beter, moet WhatsApp gedacht hebben. Zo wordt het scherm tijdens groepsbellen uitgebreid met geluidsgolven, zodat je beter ziet wie er belt.



WhatsApp werkt aan verbeterde belfunctie: geluidsgolven en meer

In de nieuwste beta van WhatsApp op iOS heeft het scherm voor groepsbellen een make-over gekregen, zo laat WABetaInfo weten. In het nieuwe scherm zie je niet alleen de vakjes van de deelnemers, maar daarin ook geluidsgolven. Deze geluidsgolven geven in real-time aan wie er op dat moment spreekt. Het gesprek is daardoor wat makkelijker te volgen, vooral in grotere groepen waar meer mensen (al dan niet tegelijk) aan het praten zijn.

Ook in één-op-één audiogesprekken krijgt het scherm een make-over, waarbij je contactpersoon in een soort kader weergegeven wordt. Of daar ook de geluidsgolven zichtbaar zijn, is niet helemaal duidelijk. Maar bij een één-op-één gesprek is dat ook een stuk minder noodzakelijk.

Een andere verbetering in de interface is een aparte wallpaper tijdens een telefoongesprek. Zoals je in de screenshots ziet, verschijnt achter de kaders van de deelnemers de bekende WhatsApp-wallpaper. WABetaInfo zegt dat het nog niet mogelijk is om deze achtergrond zelf te wijzigen, zoals dat wel kan in je chats.

Het is nog niet bekend wanneer (en of) deze verbeteringen voor iedereen beschikbaar zijn. WhatsApp kan tijdens de test nog allerlei wijzigingen doorvoeren. De afgelopen tijd heeft WhatsApp meerdere nieuwe functies uitgerold, waaronder de WhatsApp-profielfoto’s in je meldingen. Een aantal nieuwe functies zijn nog in ontwikkeling.