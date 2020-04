WhatsApp gaat het aantal deelnemers voor audio- en videobellen verhogen. In plaats van vier personen kan een audio- of videogesprek bestaan uit acht personen.

Allerlei bedrijven en apps nemen maatregelen om onderhouden van contacten makkelijker te maken. Nu we al een tijdje niet meer met elkaar kunnen afspreken, zijn digitale middelen belangrijker dan ooit. WhatsApp wil nu ook zijn steentje bijdragen en gaat de functie om via WhatsApp te bellen verder verbeteren. Het aantal deelnemer wordt uitgebreid. In de nieuwste beta zijn de grotere groepen voor bellen al beschikbaar.



WhatsApp verhoogt deelnemers bellen met groepen

Al sinds het begin van de introductie van groepsbellen in WhatsApp, kun je met maximaal drie anderen een gesprek voeren. Je kunt daardoor (video)bellen in een groep met maximaal vier personen. Maar nu andere diensten dit flink verhoogd hebben (in FaceTime kun je zelfs tot met 32 mensen tegelijk bellen), gaat WhatsApp hierin mee. Vanaf versie 2.20.50 kun je audio- en videobellen in een groep van in totaal acht personen. Je kan dus zeven vrienden of familieleden optrommelen voor een goed gesprek.

In de beta voor de iOS-versie is dit reeds beschikbaar. Om te kunnen (video)bellen met een grotere groep, moet iedereen wel de juiste versie van WhatsApp hebben. Op dit moment is de functie dus nog niet beschikbaar voor de App Store-versie van WhatsApp, maar we verwachten dat dit niet heel lang meer gaat duren. Zodra de nieuwe limiet voor bellen voor iedereen beschikbaar is, werken we dit artikel bij.

Eerder deze maand voerde WhatsApp al stilletjes een wijziging door voor het bellen met een groep van vier personen of minder. Je kan nu vanuit een klein groepsgesprek direct op de belknop drukken, waarna alle deelnemers toegevoegd worden. Voorheen moest je nog eerst zelf de deelnemers aanvinken.

In onze tip over videobellen in WhatsApp lees je meer over de mogelijkheden.