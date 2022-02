iCulture Vandaag: dit was maandag 21 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 21 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je welke geruchten er over de iPad Air 2022 allemaal al geweest zijn. Je bent zo in één keer bijgepraat over wat er allemaal komen gaat. En over aankomende producten gesproken: Apple’s planning voor de Mac van dit jaar krijgt steeds meer vorm. Ook hebben we weer wat handige tips voor je klaar staan en lezen beginnende Mac-gebruikers hoe ze hun Mac-avontuur kunnen starten. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Beginnende Mac-gebruiker? Met onze Mac startgids ga je vliegend van start.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Yoink (€8,99, macOS, 10.12+) - Een nieuwe Yoink-widget en je kan nu weer je klembordgeschiedenis bekijken in macOS Big Sur en nieuwer.

Stocard - Klantenkaarten (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Gebruik je via Stocard Pay de debit Mastercard in Apple Pay? Dan kan je nu inzicht in je uitgaven krijgen.

, iOS 11.0+) - Gebruik je via Stocard Pay de debit Mastercard in Apple Pay? Dan kan je nu inzicht in je uitgaven krijgen. Pathé Thuis (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 13.0+) - De Pathé Thuis-app is opnieuw ontworpen met een nieuw menu onderaan het scherm.

, iOS 13.0+) - De Pathé Thuis-app is opnieuw ontworpen met een nieuw menu onderaan het scherm. MijnKPN (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Kies een appicoontje die past bij een donker thema.