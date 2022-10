Een nieuwe update op de Apple TV betekent meestal niet veel spectaculairs. Zelfs tvOS 16 was maar een kleine update waar nauwelijks zichtbare verbeteringen in zaten. In tvOS 16.1 is dat anders, want daarin zit wel degelijk iets nieuws: een compleet vernieuwde Siri. Er is een nieuw design en er zit ook een nieuwe functie in, waardoor je Siri zelfs handsfree op de Apple TV kan gebruiken.



tvOS 16.1 beschikbaar

Het eerste dat opvalt als je Siri activeert na het installeren van tvOS 16.1, is dat de assistent een nieuw design gekregen heeft. Daarbij is goed gekeken naar de iPad. Het Siri-bolletje verschijnt nu rechtsonder in beeld, met daarboven aan de zijkant van het scherm de resultaten van je opdracht. Een verschil is wel dat je sommige resultaten niet meer schermvullend kunt uitklappen. Waar je voorheen bij het vragen van het weerbericht nog omhoog kon vegen om een soort weer-app op je scherm te zetten, kan dat nu dus niet meer.

Daarnaast kun je Siri ook handsfree activeren, mits je AirPods in hebt. In de instellingen is een nieuwe knop waarmee je Hé Siri met AirPods op je Apple TV kunt in- of uitschakelen. Je vindt dit bij Instellingen > Algemeen > Siri. Ook kun je daar inschakelen om altijd je gesproken opdrachten te tonen als tekst in beeld. Standaard staat dit uit.

In ons eerdere artikel lees je welke nieuwe Siri-functies in tvOS 16 nog meer toegevoegd worden. Want in latere updates volgen nog meer nieuwe mogelijkheden.

tvOS 16.1 downloaden

tvOS 16.1 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 16.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

