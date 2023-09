Orion is een app voor de iPad, die deze omtovert in een extern hdmi-display. Zo sluit je gemakkelijk een Mac, pc, camera of gameconsoles aan op de iPad. Zo heb je altijd een hdmi-scherm bij je.

Schermen met een hdmi-display zijn er in allerlei soorten en maten, maar ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze zijn niet bedoeld om met je mee te nemen. Hoe klein een hdmi-scherm ook is, je hebt bijna altijd een stopcontact nodig. Maar wat nou als je een iPad kan omtoveren tot een hdmi-display? Dat is wat de makers van de Orion-app gedacht hebben, want daarmee heb je altijd een draagbaar hdmi-display bij je.



Zo werkt Orion

De Orion-app is afkomstig van de ontwikkelaars van het bedrijf Lux, bekend van de populaire Halide camera-app voor professionals. Voordat je de Orion-app in gebruik kan nemen, moet je beschikken over een iPad met usb-c (voorzien van iPaddOS 17) en een usb-c video-opnamekaart. Hou er rekening mee dat een video-opnamekaart iets anders is dan een simpele usb-c-naar-hdmi-adapter. De app is gratis te downloaden. Enkele functies zijn echter vergrendeld en kunnen worden gekocht doormiddel van een eenmalige betaling van €5,99.

Wat kan je met deze app?

Orion maakt het mogelijk om jouw iPad als extern beeldscherm te gebruiken. Sluit bijvoorbeeld jouw MacBook Pro aan via hdmi, of speel games op je iPad in combinatie met een Nintendo Switch. Je kan daardoor een Nintendo Switch ook onderweg op een extern scherm spelen, als je het scherm van de Nintendo Switch zelf te klein vindt. Daarbij wordt het beeld zelfs in realtime geupscaled naar een 4K-resolutie. Ook heel handig is de camerafunctie. Sluit je een DSLR- of systeemcamera aan op de iPad, dan kan je met behulp van de Orion-app de iPad gebruiken voor liveweergave van jouw video-opname of foto’s. Het is ook mogelijk om hiermee het beeld van de viewfinder direct op je iPad te tonen. Zo hoef je tijdens het maken van foto’s niet meer door de camera heen te kijken. Je kunt ook de helderheid van het scherm aanpassen (naast de gebruikelijke helderheidsfunctie van je iPad).

Kies je er voor om de eenmalige in-app aankoop aan te schaffen, dan ontgrendel je een paar handige extra functies. Denk aan het aanpassen van de beeldkwaliteit. Als toevoeging werkt de app dan ook met CRT-emulatie en zijn er nog andere extra’s, zoals het maken van een schermopname op de iPad.