Voorjaarskleuren 2022 voor Apple Watch

De tweede week van maart is meestal het moment waarop Apple nieuwe bandjes voor de Apple Watch aankondigt. Ook nu is het weer zover: we kunnen weer zoveel geld als je wilt uitgeven aan nieuwe bandjes in vrolijke voorjaarskleuren. Voor liefhebbers van groen en roze/oranje-achtige fruitkleuren is er weer iets nieuws, maar ook als je dol bent op de wat rustiger kleuren heb je iets om uit te kiezen.



Nectarine/pioenroze

Havermelkwit/citroenzeste

IJsblauw/Abyss

Lavendelgrijs/zacht lila

Middernacht/Eucalyptus

Het Geweven sportbandje (49 euro) is er nu in:

Bij de Sportbandjes (49 euro) kies je uit:

Heldergroen

Citroenzeste

Mistblauw

Het Gevlochten solobandje (€99) is er nu in:

Flamingo

Sterrenlicht

Heldergroen

Bij de Solobandjes (49 euro) heb je keuze uit:

Nectarine

Citroenzeste

Mineraalgroen

Eucalyptus

Het Sportbandje van Nike (49 euro) is er in één nieuwe kleur:

Pink Oxford/Rose Whisper

De nieuwe lentekleuren zijn snel leverbaar, nog deze week. Bij de meeste uitvoeringen kun je online bestellen en thuis laten bezorgen, maar afhalen kan bij de meeste stores ook.

iPhone-hoesjes in lentekleuren 2022

Ook je iPhone kun je in het nieuw steken. Voor de lente heeft Apple ook hier gekozen voor enkele fraaie nieuwe kleuren voor de siliconenhoesjes:

Citroenzeste

Mistblauw

Eucalyptus

Nectarine

Bekijk de nieuwe kleuren: