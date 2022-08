De iPad Pro van 2022 zou twee in plaats van één Smart Connector krijgen. Bovendien lijken de specificaties opgeschroefd te worden, want er zouden deze keer vier aanraakpunten in de Smart Connector komen.

Al sinds de allereerste iPad Pro uit 2015 heeft dit model de zogenaamde Smart Connector. Inmiddels vind je deze magnetische aansluiting op bijna alle iPad-modellen, zelfs het goedkopere instapmodel. In de afgelopen jaren is aan de aansluiting niet veel veranderd, behalve dat deze op de meeste modellen verplaatst is van de zijkant naar de achterkant. Wordt 2022 dan het jaar dat de Smart Connector slimmer wordt? Volgens Macotakara krijgt de iPad Pro 2022 een dubbele Smart Connector, zowel aan de boven- als onderkant van de achterkant.



‘Vernieuwde Smart Connector op iPad Pro 2022 met betere specs’

De nieuwe informatie is afkomstig van bronnen uit China, dus helemaal zeker zijn we er nog niet van. Volgens die bronnen krijgen zowel de 12,9- als 11-inch iPad Pro 2022 dezelfde chassis als de huidige iPad Pro-modellen, maar dan met nieuwe 4-pin connectors aan zowel de boven- als onderkant, bij de randen van de zijkant. De 4-pin connectors slaat op het aantal contactpunten dat in de aansluiting verwerkt zit. Momenteel heeft de Smart Connector drie contactpunten, waar zowel stroom als data doorheen gestuurd wordt voor aangesloten accessoires. Denk bijvoorbeeld aan het Magic Keyboard voor iPad, maar ook enkele iPad-toetsenbordhoezen van Logitech. Het voordeel is dat je de toetsenborden niet apart hoeft op te laden en dankzij de magneten klikt alles makkelijk aan elkaar.

Macotakara denkt dat de poort gebruikt wordt om accessoires die via de usb-c-poort aangesloten worden van extra stroom te voorzien. Apple gaat in iPadOS 16 de API DriverKit introduceren op de iPad, waarmee accessoiremakers meer mogelijkheden hebben voor het aansluiten van apparatuur. Naast de huidige Smart Connector met 3-pins aansluiting, heeft Apple ook nog de MagSafe-poort op de Mac waar een 5-pins aansluiting op zit. Maar de MagSafe-poort wordt in tegenstelling tot de Smart Connector alleen gebruikt voor stroom.



De eerste versie met drie contactpunten, op de zijkant van de iPad.

Wat betekent dit voor huidige Smart Connector-accessoires?

Het is goed mogelijk dat Apple de specificaties van de Smart Connector een boost gaat geven in de iPad Pro van 2022, aangezien de aansluiting inmiddels alweer zeven jaar oud is. De vraag is echter wat dit betekent voor huidige accessoires met de 3-pins Smart Connector. Sowieso is de positie van de aansluiting doorslaggevend of een accessoire zoals het Magic Keyboard voor iPad nog wel past. Maar als de vorm van de aansluiting ook verandert, zou dat zomaar compatibiliteitsproblemen kunnen geven. Het Magic Keyboard is vanwege de hoge prijs niet zomaar een accessoire dat je snel zult vervangen. Wellicht dat Apple de nieuwe versie van de Smart Connector backwards compatible maakt, hoewel daar in het verleden met de MagSafe-poort op de Mac wel een adapter voor nodig was.

De iPad Pro 2022 wordt dit najaar verwacht. Apple gaat dit model mogelijk in oktober aankondigen. De release van de iPad Pro 2022 verwachten we dan ook ergens in die maand. De belangrijkste nieuwe functies van de iPad Pro 2022 die we verwachten zijn draadloos opladen, een nieuwe M2-chip en verbeterde camera’s.