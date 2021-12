tvOS 15.2 nu beschikbaar

Meestal draaien tvOS-updates om bugfixes en verbeteringen onder de motorkap. Maar dat is deze keer toch een beetje anders. Voor Belgische gebruikers is er namelijk goed nieuws, want dankzij tvOS 15.2 is Siri op de Apple TV ook in België beschikbaar.



Al sinds iOS 10 kun je in Nederland Siri op de Apple TV gebruiken , maar in België bleef de functie niet actief. Waarom Apple zo lang heeft gewacht met het beschikbaar stellen van Siri op de Belgische Apple TV is niet bekend, maar het goede nieuws is nu dat het dan eindelijk beschikbaar is. Je kan daardoor zoeken naar films en series, maar ook HomeKit -accessoires gebruiken en nog veel meer.

Verder voegt Apple in deze versie voor sommige landen ook het Apple Music Voice Plan toe. In Nederland is dit helaas niet beschikbaar.

tvOS 15.2 downloaden

tvOS 15.2 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 15.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

