macOS Sequoia 15.5 nu beschikbaar: wat brengt deze nieuwe Mac-update?

Na enkele tussentijdse updates met zichtbare en functionele verbeteringen, heeft Apple het met macOS Sequoia 15.5 wat rustiger aangepakt. Op echte nieuwe functies zullen we namelijk moeten wachten op macOS 16. Maar wat biedt macOS Sequoia 15.5 dan wel? Uit de releasenotes kunnen we gelukkig wel iets afleiden.

macOS Sequoia 15.5 beschikbaar

Apple zegt dat er in macOS Sequoia 15.5 verbeteringen achter de schermen zijn doorgevoerd. Er wordt namelijk gesproken over “verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac”. Wat we in ieder geval wel weten, is dat je vanaf deze versie ook meldingen op de Mac krijgt als een kind de Schermtijd-code van een beheerd toestel juist ingevoerd heeft. Zo weet je meteen dat diegene mogelijk de instellingen kan wijzigen of zichzelf extra schermtijd kan geven.

Deze verbetering zien we ook al in iOS 18.5, die nu ook beschikbaar is. Meer daarover lees je in ons overzicht van nieuwe functies in iOS 18.5.

Releasenotes macOS Sequoia 15.5

De officiële releasenotes van macOS Sequoia 15.5 zijn als volgt:

Deze update bevat verbeteringen, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac. Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

macOS Sequoia 15.5 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.4 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

