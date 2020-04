Er is een nieuwe partij bijgekomen die in Nederland en België Apple Pay ondersteunt. Fintechbedrijf TransferWise biedt nu ook Apple Pay aan.

Als je geld overmaakt naar andere valuta’s, rekenen veel banken en partijen daar vaak extra kosten voor bovenop de wisselkoersen. TransferWise is een internationale aanbieder die voordelig kan zijn als je vaak geld overmaakt in andere valuta naar buitenlandse betaalrekeningen. Sinds een tijdje werkt bunq bijvoorbeeld samen met TransferWise, maar het fintechbedrijf heeft ook een eigen app waarin je een rekening kan openen. Vanaf nu kun je een Nederlandse of Belgische TransferWise-rekening ook toevoegen aan Apple Pay.



TransferWise met Apple Pay

TransferWise biedt al een tijdje ondersteuning voor Apple Pay, maar dat was vooralsnog alleen beschikbaar voor kaarten die uitgegeven waren in de VS. Daar is nu verandering in gekomen, want TransferWise is toegevoegd aan het rijtje Apple Pay aanbieders in zowel Nederland als België. Bij het toevoegen van een nieuwe kaart in Apple Pay staat TransferWise nu vermeld, onderaan de lijst met banken.

TransferWise biedt een gratis betaalrekening aan in allerlei valuta’s. Bij zo’n rekening krijg je een debit Mastercard, die je vervolgens aan Apple Pay kan toevoegen. Betalen met zo’n kaart kan dus alleen op plekken waar Mastercard geaccepteerd wordt. In Nederland is dat op niet zo heel veel plekken, maar in het buitenland kun je dan nagenoeg overal terecht.

TransferWise gebruikt verschillende betaalrekeningen in allerlei valuta’s om het geld van de ene rekening naar de andere te verplaatsen. Het geld verplaatst zich dus niet echt van rekening naar rekening, omdat TransferWise hun eigen rekening in de desbetreffende valuta als een soort tussenrekening gebruiken om het geld bij de begunstigde te krijgen. Hiervoor gebruikt TransferWise dus de daadwerkelijke wisselkoersen. Wel rekenen ze een kleine vergoeding. In vergelijking met Nederlandse banken zou TransferWise zo’n 3x goedkoper zijn.

Met de kaart in Apple Pay kun je dus overal betalen waar Mastercard geaccepteerd wordt. TransferWise lijkt daardoor een goede optie als je op vakantie buiten de eurozone gaat. Geld opnemen kan tot £200 per maand zonder extra kosten. Hou er wel rekening mee dat TransferWise geen officiële bank is en dus ook niet onder het depositogarantiestelsel valt.