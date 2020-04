Een ontwerper heeft een nieuw concept voor de Weer-app gemaakt, die geïnspireerd is op Dark Sky. Apple nam de populaire weerapp eerder al over.

Gisterenavond werd bekend dat Apple de weerapp Dark Sky overgenomen heeft. Als Apple een populaire app overneemt, betekent dat vaak één ding: de app gaat uiteindelijk over in één van Apple’s eigen producten. Dat zag je bijvoorbeeld bij Workflow, die uiteindelijk verdween en op ging in de Siri Opdrachten-app. Ontwerper Parker Ortolani laat alvast zien hoe dit eruit kan gaan zien in een nieuw concept van de Weer-app, geïnspireerd door Dark Sky.



Concept van nieuwe Weer-app

Het kenmerkende design van de huidige Weer-app, waarbij de achtergrond veranderd op basis van het huidige weerbeeld, is in dit concept vervangen door een wat eenvoudiger design. De achtergrond is gewoon wit of zwart, op basis van je systeeminstellingen. Qua informatie heeft de ontwerper meer grafieken toegevoegd. De huidige Weer-app geeft alleen met wolkjes per uur aan wat je te wachten staat, met daaronder een voorspelling voor de komende dagen. In het concept zien we een grafiek met neerslagverwachting, vergelijkbaar met de Nederlandse app Buienalarm.

De maker heeft ook een kaartweergave toegevoegd, waarin je radarbeelden kan bekijken. De lijstweergave met ingestelde steden is ook nog gewoon beschikbaar. Tot slot kan de app ook meldingen geven voor regenbuien. Als de Weer-app echt deze kant op gaat, kan het een serieuze concurrent worden voor apps als Buienradar en Buienalarm. Dark Sky staat bovendien bekend om zijn accurate weersvoorspellingen. Apple maakt nu nog gebruik van informatie van The Weather Channel, maar dat lijkt binnenkort dus te gaan veranderen.

Of Dark Sky hetzelfde lot treft als Workflow, is nog niet bekend. Een ander voorbeeld van een overname van een populaire app is Shazam. Vooralsnog is die app nog gewoon te downloaden, zowel voor iOS als voor Android. Bovendien blijven er ook nieuwe functies toegevoegd worden, dus er is een kans dat dit ook bij Dark Sky het geval is.