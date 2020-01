Tijdens een awardceremonie in Ierland sprak Tim Cook over de techniek van de toekomst. Zo ziet hij augmented reality als de grootste innovatie voor de komende jaren, terwijl er ook nog veel winst te behalen is op het gebied van gezondheid.

Apple is de afgelopen jaren op verschillende manieren druk bezig geweest met augmented reality. Zo heeft Apple al ARKit in het leven geroepen, een platform voor ontwikkelaars waarmee zij gemakkelijk AR-apps kunnen maken. We zijn inmiddels al bij ARKit 3.0 beland en elk jaar worden de mogelijkheden uitgebreider en de toepassingen breder. Het moge duidelijk zijn dat augmented reality een belangrijk onderdeel is voor Apple en in een interview beaamt Tim Cook dat.



‘Augmented reality is het volgende grote ding’

Tim Cook nam een prijs in ontvangst voor de inzet van Apple voor Ierland. Hij ontving de prijs van Martin Shanahan, de CEO van IDA Ireland. IDA Ireland is verantwoordelijk voor de investeringen in Ierland door buitenlandse bedrijven. Apple is al ruim 40 jaar actief in het land, met een groot kantoor in het plaatsje Cork. Dat is voor Martin Shanahan reden genoeg om Tim Cook uit te nodigen en hem te vragen naar de plannen voor de toekomst.

Maar wat gaat de toekomst ons allemaal brengen? Hoewel Tim Cook geen hints gaf naar nieuwe producten of specifieke functies, zegt hij wel veel te verwachten van augmented reality. “Ik ben enthousiast over AR. In mijn ogen wordt dit ‘het volgende grote ding’ en dringt het door in onze levens”, zo legt hij uit. AR-toepassingen vinden we tegenwoordig vooral bij games, maar volgens Tim Cook kan het op heel veel gebieden invloed hebben. “Stel we hebben het over een artikel en dankzij AR kunnen we dit artikel tevoorschijn halen en er samen tegelijkertijd naar kijken.” Tim Cook geeft nog een ander voorbeeld. “Je ligt bijvoorbeeld onder de auto om de olie te verversen, maar je weet niet hoe je dat moet doen. Augmented reality kan dan van pas komen”, zo legt hij uit.

De omschrijving blijft een beetje vaag, maar hij maakt wel duidelijk dat augmented reality volgens Apple de toekomst is. Het grote voordeel ten opzichte van virtual reality is dat AR niet isolerend werkt, zoals Tim Cook in het verleden ook al eens aangaf. “We kunnen het gebruiken om de discussie te verrijken, niet als vervanging voor menselijke verbintenis.”

Apple heeft naast ARKit ook plannen voor een augmented reality-headset. Apple’s AR-bril is volgens bronnen al een tijd in ontwikkeling, maar wanneer deze verschijnt is nog de vraag. Volgens recente geruchten komt Apple’s AR-headset in 2022, dus het kan nog wel eventjes duren. Wel zou Apple dit jaar een time-of-flight sensor toe willen voegen aan de iPhone en iPad. Deze sensor kan van pas komen voor het verbeteren van AR-toepassingen.

Tim Cook ziet kansen voor Apple en gezondheid

Op het gebied van gezondheid ziet Tim Cook ook mogelijkheden voor Apple. Met de Apple Watch en zaken als HealthKit en ResearchKit draagt Apple al een steentje bij. Wat betreft gezondheidszorg en technologie is Tim Cook “ontzettend opgewonden”, maar hij geeft direct toe dat de mogelijkheden nog niet goed genoeg onderzocht zijn en er dus kansen liggen. Bepaalde techniek in alledaagse apparaten kan gezondheidsrisico’s eerder constateren, waardoor de kosten voor de gezondheidszorg volgens hem naar beneden kunnen.

Een goed voorbeeld hiervan is de ECG-functie van de Apple Watch, waarmee je op een relatief gemakkelijke manier een vorm van atriumfibrilleren kan waarnemen. Hoewel Tim Cook geen nieuw concreet voorbeeld gaf, laat hij wel doorschemeren dat Apple aan meer van soortgelijke functies werkt. Mogelijk zien we hier dus iets van terug bij de Apple Watch Series 6, die dit najaar verwacht wordt.

Wil je meer lezen van het interview met Tim Cook, check dan het volledige artikel.