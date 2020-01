Videostreamingdienst Netflix gaat in België de abonnementsprijzen verhogen. Nieuwe klanten betalen meteen het nieuwe tarief en bestaande abonnees krijgen later bericht.

Netflix duurder in België, zelfde instapprijs

Niet alle prijzen zijn gestegen. Ga je voor het goedkoopste instapabonnement van Netflix, dan betaal je nog steeds €7,99 per maand. De prijs van de standaard pakket is nu €11,99 in plaats van €10,99. Het duurste pakket krijgt de grootste prijsverhoging. Deze gaat met €2 per maand omhoog van €13,99 naar €15,99.



Tegenover de Standaard meldt Netflix dat de prijsverhogingen nodig zijn voor de productie van originele content. “We hebben veel producties gepland in België,” zegt de woordvoerder. Heb je geen zin om extra te betalen, dan ben je aangewezen op het instapabonnement. Hiermee kijk je in SD-kwaliteit op één scherm tegelijk.

Bekijk ook Netflix kijken op je iPhone, iPad en Apple TV Gebruik Netflix op je iPhone, iPad en Apple TV! In dit uitlegartikel lees je alles over de Netflix-apps, tips en handige opties voor streaming films en series.

Prijsverhoging gaat binnenkort in voor bestaande abonnees

Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Dan betaal je nu al de nieuwe prijs. Binnen twee weken zullen bestaande abonnees per email op de hoogte worden gebracht van de nieuwe prijs. Minimaal een maand later gaat de prijsverhoging in. Wanneer je deze mail krijgt is afhankelijk van wanneer jouw nieuwe periode in gaat. Ook in de app krijg je een melding.

In het verleden heeft Netflix al een aantal keer de prijzen op deze manier verhoogd. Bestaande klanten konden dan langer de oude prijs betalen, maar dat zal nu niet lang duren.

Of er ook prijswijzigingen aankomen in Nederland is op dit moment niet bekend. Netflix heeft enkele originele series speciaal voor Nederland, maar erg denderend is dat aanbod niet. Het zou dus kunnen dat het bedrijf in Nederland ook wil uitbreiden met de eigen content.

Ben je niet weg van deze prijsverhoging en overweeg je een andere streamingdienst? Bekijk dan onze vergelijking van video streamingdiensten. Ze zijn alleen (nog) niet allemaal in België beschikbaar. Zo zul je nog even op Disney+ moeten wachten tot de officiële release dit voorjaar.