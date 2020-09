Tile Premium Protect

Tile vergoedt je tot $1.000 per jaar als het niet lukt om met de Tile-tracker je zoekgeraakte spullen terug te vinden. De dienst kost $100 per jaar en is bedoeld als een soort verzekering voor je spullen. Volgens Tile lukt het om 90 procent van de zoekgeraakte spullen terug te vinden dankzij het netwerk van trackers, die onderling met elkaar verbonden zijn via Bluetooth. Voor gevallen waarin dat niet lukt, is er nu Premium Protect. Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van een tracker die buiten bereik is, of wanneer de tracker zich op een locatie bevindt waar weinig medegebruikers zijn. Je kon eerder al voor $30 per jaar upgraden naar het Premium-abonnement waarbij je slimme waarschuwingen, gratis batterijvervanging, een langere locatiehistorie en dergelijke krijgt.



Tile Premium Protect wordt aangeboden in samenwerking met Cover Genius en werkt ook op partnerproducten zoals Skullcandy’s TWS oordopjes en de HP Elite Dragonfly-laptop, die voorzien zijn van Tile-technologie. Veel details heeft Tile er nog niet over gegeven, maar het lijkt voorlopig alleen in de VS te worden aangeboden.

Tile Premium Protect lijkt misschien op een verzekering voor je spullen, maar volgens Tile is dat het niet geval. Het is meer een garantie dat het Tile-netwerk betrouwbaar is. Als het Tile-netwerk in staat is om jouw item terug te vinden, maar als je geen mogelijkheid hebt om het op een veilige manier terug te krijgen, dan wordt er niets vergoed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het item in een ravijn ligt, of in een gevaarlijke buurt. Geeft de Tile-app echter een onjuist adres of kun je op de locatie je Tile niet laten rinkelen, dan kun je wel een vergoeding krijgen.

De nieuwe functie is bedoeld om de Tile-producten te onderscheiden van de AirTag, die Apple elk moment kan aankondigen. Het grote voordeel van Tile is dat het met meerdere platformen werkt, ook Android. Tile zegt in een reactie geen moeite te hebben met concurrentie van de AirTags, maar is wel een van de bedrijven die klachten over machtsmisbruik door Apple hebben ingediend.

Om eventuele antitrust-bezwaren alvast tegemoet te komen heeft Apple in iOS 14 een nieuwe mogelijkheid ingebouwd. Makers van thirt party-accessoires kunnen het Zoek mijn-netwerk van Apple ook gebruiken voor het traceren van spullen. Dit werkt via de Zoek mijn-app.