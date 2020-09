iCulture Vandaag: dit was woensdag 9 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 9 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag hebben we weer een aantal mooie artikelen voor je klaar staan. Zo kom je alvast in de stemming met de wallpapers van het aankomende Apple-event en lees je alvast hoe je de livestream van het Apple-event kan kijken zodra het zover is. Maar er was ook nog ander nieuws dan alleen het aankomende event. Zo lijkt het erop dat de productie van de A14X-chip voor de Apple Silicon Mac binnenkort begint. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Zijn de Speck AirPods-cases de moeite waard? In onze review bespreken we de kleurrijke cases.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - Je kan nu ook eenvoudig een nieuwe betaalpas bestellen, bijvoorbeeld als deze gestolen is.

, iOS 12.4+) - Je kan nu ook eenvoudig een nieuwe betaalpas bestellen, bijvoorbeeld als deze gestolen is. Hue Essentials (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.1+) - Een grote update voor deze Hue-app: werkt met Philips Hue Entertainment Sync, nieuwe manieren om de kleurtemperatuur aan te passen en meer.

+ , iOS 13.1+) - Een grote update voor deze Hue-app: werkt met Philips Hue Entertainment Sync, nieuwe manieren om de kleurtemperatuur aan te passen en meer. FiLMiC Pro-Video Camera (€16,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.1+) - Ondersteuning voor de DJI Osmo 3 & 4 en meer.