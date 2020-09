Apple gaat de functie 'Sign in with Apple' afsluiten voor Fortnite. Heb je je account gemaakt met 'Sign in with Apple', dan moet je nu actie ondernemen, anders kun je niet meer inloggen en verlies je je voortgang en andere data.

Fortnite verliest Sign in with Apple

De strijd tussen Epic Games en Apple heeft ook impact op spelers. Vanaf vrijdag 11 september kun je niet meer inloggen met ‘Sign in with Apple’. Gelukkig kun je in een paar stappen je accountgegevens opslaan, zoals we hieronder uitleggen. Maar ook op andere punten krijg je als speler te maken met de ruzie: alle titels van Epic Games zijn uit de App Store gehaald en het ontwikkelaarsaccount is opgeheven, waardoor er geen updates meer kunnen verschijnen. Inmiddels is het uitgedraaid op rechtszaken en het kan jaren duren voordat die zijn afgehandeld. Het uitschakelen van Sign in with Apple is eigenlijk helemaal niet nodig, maar het is onderdeel van het machtsspel dat tussen beide bedrijven gaande is.



Voor het bewaren van een Fortnite-account dat met Sign in with Apple is geregistreerd, neem je de volgende stappen:

Ga naar de instellingenpagina van Epic Games en log in met je Apple ID. Klik op General. Bij Account Info controleer je of een e-mailadres is ingevuld, waar je toegang tot hebt. Ga naar de Change Your Password-pagina van Epic en log in met je Apple ID. Maak een nieuw wachtwoord.

Lukt dat niet, of ben je te laat, dan moet je contact opnemen met Epic Games om je account te laten herstellen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen kun je inloggen met je Fortnite-account door gebruik te maken van het ingevulde e-mailadres en het nieuwe wachtwoord. Ook hou je toegang tot al je data en items die je gekocht hebt. Na 11 september kun je niet meer inloggen via Sign in with Apple.

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7 — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020

Sign in with Apple is een prima oplossing als je ergens een account wilt aanmaken, maar je privé-mailadres niet met bedrijven wil delen. Het houdt echter ook in, dat Apple alle touwtjes in handen heeft om jouw account te blokkeren.