Google gaat de functie Find My Device uitbreiden. Het wordt binnenkort mogelijk nog veel meer apparaten en accessoires terug te vinden met hulp van anderen. Dat klinkt als Apple's Find My-netwerk... en dat is het ook. De plannen werden aangekondigd tijdens Google I/O, het grote voorjaarsevenement.

Google Find My-netwerk: miljarden toestellen

Google heeft geen originelere naam weten te bedenken voor het Find My-netwerk dat ze nu zelf aan het optuigen zijn. Qua functionaliteit is er ook grote overeenkomst met Apple’s Find My. Miljarden Android-toestellen gaan meehelpen om je spullen terug te vinden. Het netwerk wordt niet alleen uitgebreid, maar ook gemoderniseerd zodat het beter in lijn is met de locatietracking-diensten van Apple en Tile.



Via Google’s netwerk kun je hoofdtelefoons en oortjes, tablets en Bluetooth-trackers terugvinden. Deelnemers zijn onder andere Chipolo en… Tile . Laatstgenoemde is een verrassing, want Tile had forse kritiek toen geruchten over de AirTag uitlekten en diende in de VS en Europa een aanklacht in. Toen Apple later aankondigde het netwerk open te stellen voor andere fabrikanten, was Tile niet van de partij. Of dat een bewuste keuze van Tile was, of dat Tile buiten de deur is gehouden door Apple, is nooit bekendgemaakt.

Net als bij Apple wordt Google Find My een gigantisch netwerk waarmee je je tas en koffer kunt terugvinden op basis van locatie, dankzij anonieme andere gebruikers die toevallig met hun Android-smartphone in de buurt zijn. Google legt ook grote nadruk op privacy en vertelde tijdens de aankondiging op Google I/O dat alle locatiedata is versleuteld en niet zichtbaar is voor het bedrijf.

Voorbeeld: Chipolo en Google Find My

Chipolo is een van de partners die vanaf het begin mee gaat doen met Google’s Zoek mijn-alternatief. Het bedrijf gaat de volgende producten uitbrengen die uitsluitend met het Google-netwerk te vinden zijn en te herkennen zijn aan de kleur wit:

Chipolo ONE Point sleutelhanger (€34)

Chipolo CARD Point kaart (€39)

Deze producten zijn dus vergelijkbaar met de Chipolo ONE Spot en de Chipolo CARD Spot, die we eerder gereviewd hebben. De ene hang je aan een sleutelbos, tas of koffer, de andere steek je in je portemonnee. Alleen hier is de term ‘Spot’ (Apple-compatibel) vervangen door ‘Point’ (Google-compatibel) en de kleur is wit in plaats van zwart.

De pre-orders van deze Chipolo-producten zijn al begonnen en worden half juli 2023 uitgeleverd. De prijzen liggen op hetzelfde niveau als van Apple’s Zoek mijn-trackers.

Ook goed nieuws voor Apple- en Tile-gebruikers?

De vraag is of je hier als Apple-gebruiker iets aan hebt. De Find My-app kan mogelijk ook op iOS verschijnen, maar het heeft geen zin om de Google-variant van Chipolo te kopen. Wat wél handig zou zijn, is dat je je collectie Tile-trackers voortaan beter kunt terugvinden met hulp van miljarden Android-toestellen.

Google besprak tijdens de aankondiging van het Find My-netwerk ook de mogelijkheden van misbruik. Op dat punt heeft Apple al meer ervaring: er is al veel moeite gestoken in antistalking-maatregelen voor de AirTags. Die maatregelen gelden overigens ook voor third party-trackers die op Apple’s Zoek mijn-netwerk zitten. Beide bedrijven kondigden onlangs aan dat ze samen anti-trackingfuncties gaan ontwikkelen. Een Apple-gebruiker krijgt dan ook een melding als er een Google Find My-tracker met je meereist.