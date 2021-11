Tile overgenomen door Life360

Lang voordat de AirTag werd aangekondigd bestond Tile al. De maker van locatietrackers bracht de afgelopen jaren een gevarieerde reeks producten uit, van knopvormige stickers tot platte pasjes. Tot de komst van de AirTag had Tile weinig last van concurrentie, maar die situatie is nu wel veranderd. Een overname moet voor een nieuw toekomstperspectief zorgen. Na de overname zal Tile doorgaan als een zelfstandig merk onder leiding van de huidige Tile CEO CJ Prober. Daana hoopt het bedrijf met een factor 10 te groeien, dankzij het klantenbestand van Life360, dat uit 33 miljoen smartphonegebruikers zou bestaan.



Life360 is een platform om in de gaten te houden waar je gezinsleden uithangen. Het wordt voornamelijk gebruikt door ouders die willen weten waar hun kroost uithangt. Helemaal onbesproken is het bedrijf niet. Zo zijn er zorgen over privacy. Met Tile hoopt de nieuwe eigenaar een allesomvattende oplossing voor het zoeken van mensen, huisdieren en dingen te kunnen bieden, dat op meerdere platformen werkt.

Met de Life360-app kunnen gebruikers onderling communiceren, locatie delen en veilig rijden. Zo kunnen ouders zien of hun kinderen niet te hard over de weg scheuren als ze de auto geleend hebben. Er zou $205 miljoen met de overname gemoeid zijn en de verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2022 is afgerond.

Of de overname gunstig uitpakt voor gebruikers is nog even afwachten. Tile zou sterker kunnen worden en meer armslag kunnen krijgen om innovatieve producten te maken. Maar het zou ook kunnen betekenen dat het vanaf nu bergafwaarts gaat met de populaire trackers.

Tile is in 2012 opgericht en zegt dat de verkoop nog steeds prima gaat, ook sinds de €29 kostende AirTag is aangekondigd. Toch stapte Tile naar het Amerikaanse congres om te klagen over oneerlijke concurrentie. Bij Tile vind je een grotere variatie aan vormen, waardoor het ook in een platte portemonnee past. Bovendien heb je geen speciale hoesjes nodig om een Tile aan je tas vast te maken.