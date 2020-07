#1 Hoe, wat en waar?

De antitrust-hoorzitting voor het Amerikaanse Congres is live te volgen. Hieronder vind je alle details.

Wanneer : woensdag 29 juli om 12:00 uur ET (18:00 uur Nederlandse tijd)

: woensdag 29 juli om 12:00 uur ET (18:00 uur Nederlandse tijd) Waar : online via YouTube

: online via YouTube Waarom : het draait om de macht die grote techbedrijven hebben op platformen en de markt

: het draait om de macht die grote techbedrijven hebben op platformen en de markt Wie: Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) en Mark Zuckerberg (Facebook) tegenover de antitrust-commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

Hieronder bespreken we de volgende onderwerpen:



#2 Waar gaat het allemaal om?

Apple’s Tim Cook moet samen met enkelen andere tech-CEO’s voor een commissie van het Amerikaanse Congres verschijnen. Er zorg is over de macht van grote Amerikaanse techbedrijven. Tien jaar geleden zou ook Microsoft in het rijtje hebben gestaan, maar anno 2020 worden Apple, Amazon, Google en Facebook gezien als de vier Amerikaanse techbedrijven met de meeste macht. De bedoeling van de hoorzitting is om te achterhalen of de vier bedrijven hun dominante marktpositie misbruiken om de concurrentie een voet dwars te zetten, wat nadelig is voor consumenten.

Bij Tim Cook gaat het vooral om het feit dat Apple 30% opstrijkt voor softwareverkopen in de App Store. Ook gaat het erom of Apple externe partijen benadeelt door ze geen toegang te geven tot functies die Apple zelf wél mag gebruiken. Het gaat met name om klachten die door Spotify en Tile zijn ingediend. Ook Hey en Airbnb hadden ermee te maken dat Apple bepaalt wat er wel en niet wordt toegelaten.

#3 Wat gaat Tim Cook zeggen?

De verklaring die Tim Cook voorafgaand gaat aan de hoorzitting gaat oplezen, is al naar buiten gebracht. Daarin zal hij vooral benadrukken dat andere platformen vergelijkbare percentages in rekening brengen en dat de App Store vanaf het begin steeds opener is geworden, waardoor er nu 1,7 miljoen apps verkrijgbaar zijn. Ook zal Cook zeggen dat Apple’s doel is om alle apps in de App Store hetzelfde te behandelen.

#4 Wordt het een boeiende discussie?

Ja en nee. De voorzitter van de commissie heeft al Apple’s tarieven zo hoog zijn, dat er sprake is van roof. We kunnen dus heel wat verbaal vuurwerk verwachten. Tegelijk zijn congresleden vaak niet zo goed op de hoogte van techniek, waardoor we ook een hoop irrelevante en onnodige vragen kunnen verwachten, over onderwerpen die al eindeloos zijn uitgekauwd (waaronder Apple’s standpunt over privacy). Gebrek aan privacy is dan ook één van de onderwerpen op de agenda.

Veel interessanter zijn de vragen of Apple een monopolist is en eigen producten voortrekt. Maar eigenlijk weten we het antwoord daarop al. Tim Cook zal naar verwachting geen nieuwe, verrassende standpunten naar voren brengen.

#5 Is het een historische hoorzitting?

Ja, want het is voor het eerst dat de CEO’s van vier machtigste Amerikaanse techbedrijven tegelijk in een hoorzitting moeten verschijnen. De onderwerpen waar het om gaat zijn belangrijk: heeft Big Tech te veel macht gekregen, misbruiken ze die macht, hoe verdienen ze hun geld en blokkeren ze met hun werkwijze niet de vrije markt? Vooral dat laatste is erg belangrijk voor de Amerikanen.

Tegelijk is het een belangrijke hoorzitting omdat er in meerdere landen en regio’s onderzoeken gaande zijn naar machtsmisbruik door Apple, waaronder in Europa. Zo diende Spotify bij de EU een klacht in omdat het vindt dat Apple de eigen muziekdienst voortrekt en een te hoge vergoeding vraagt voor aanwezigheid in de App Store (30%).

Dat de vier CEO’s gezamenlijk in een hoorzitting verschijnen is op zich al bijzonder. Maar een belangrijk doel van het hele gebeuren is om te kijken of er nieuwe wetten gemaakt of bestaande wetten aangepast moeten worden, om de macht van Big Tech in te perken en de concurrentie meer kansen te geven.

#6 Wat heeft Apple fout gedaan?

Het gaat om een hoorzitting, dus er moet nog bepaald worden of Apple überhaupt iets fout heeft gedaan. Eén van de pijnpunten in het ‘dossier Apple’ is dat het bedrijf niet alleen de App Store beheert, maar zelf ook apps en diensten maakt. Apple heeft de mogelijkheid om die eigen diensten (zoals TV+ en Apple Music) te promoten onder de miljoenen eigenaren van iPhones en iPads. Het bedrijf doet dat ook. Concurrerende apps staan daardoor op een achterstand, want zij hebben die mogelijkheid niet. Bovendien mogen Apple’s eigen diensten allerlei geavanceerde iOS-functies en -tools gebruiken, die voor externe partijen verboden terrein zijn.

Apple probeert hierin wel een beetje tegemoet te komen, door bijvoorbeeld de HomePod en CarPlay steeds verder open te zetten voor externe diensten. Ook het Zoek Mijn-netwerk zal worden opengesteld voor derden, maar met behoorlijk wat beperkingen. Dit is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen die Apple gaat nemen om zich in 2020 weer wat meer open te stellen.

Bekijk ook Apple gaat zich in 2020 weer iets meer openstellen: 9 voorbeelden Apple is doorgaans een gesloten bedrijf, dat het liefst eigen oplossingen ontwikkelt en anderen niet toelaat in het ecosysteem. Toch gaat Apple ook met iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur de deur weer iets meer openzetten.

#7 Hoe zit het met Facebook?

Bij Facebook draait het vooral om de vraag of het bedrijf een monopolie heeft op het gebied van sociale netwerken. Uiteraard gaat het ook om privacy, maar het lijkt er tijdens de hoorzitting vooral om te gaan of Facebook niet te veel macht heeft. Het bedrijf is eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp, de drie meest dominante sociale netwerken van dit moment. Daarnaast maakt Facebook zich schuldig aan een praktijk van ‘copy acquire kill’: het stelen van ideeën van anderen en het overnemen van allerlei bedrijven, die vervolgens de nek worden omgedraaid. Facebook zou bovendien van plan zijn om de drie huidige diensten samen te voegen, waardoor het nog machtiger wordt. Facebook verzamelt enorm veel data van gebruikers en ook dat heeft tot kritiek geleid. Bovendien kwam het bedrijf meermaals negatief in het nieuws door privacyschandalen.



Foto: Jeff Bezos, CEO van Amazon – bron: Seattle City Council, Flickr CC

#8 Wat is er mis met Amazon?

Amazon is ook een interessant geval. Het bedrijf heeft namelijk meerdere petten op: het verkoopt eigen producten, naast producten van andere fabrikanten. Daarmee beheert Amazon een marktplaats en is tegelijk zelf ook verkoper. Amazon heeft bovendien heel veel data, zowel van consumenten als van collega verkopers en kan daardoor beter inspelen op ontwikkelingen. Het is de eerste keer dat Amazon CEO Jeff Bezos in het beklaagdenbankje staat. Aanvankelijk wilde Bezos helemaal niet (digitaal) komen opdagen, maar hij besloot uiteindelijk toch mee te doen.

Deelname is overigens vrijwillig. Voor Zuckerberg is het niet nieuw: hij moest de afgelopen twee jaren ook al voor het Amerikaanse Congres getuigen.



Foto: Sundar Pichai, CEO van Google – bron: Maurizio Pesce (Flickr CC)

#9 Google: hallo, daar zijn we weer?

Ook voor Google is het onderwerp niet nieuw: CEO Sundar Pichai stond in 2018 ook al eens voor het Congres en zijn bedrijf heeft al meerdere miljardenboetes moeten betalen vanwege machtsbisbruik, onder andere in Europa. Pichai zal vragen krijgen over Google’s dominante positie op het gebied van zoekopdrachten en online advertenties. Ook het verzamelen van grote hoeveelheden data en het opbouwen van profielen waardoor de privacy van gebruikers kan worden geschaad, staat waarschijnlijk op de agenda. Google is bovendien eigenaar van Android, het besturingssysteem voor smartphones, maar het zal vooral draaien om advertenties en het gebruik van persoonlijke gegevens om mensen gericht advertenties voor te schotelen. Google heeft zoveel informatie en heeft zo’n dominante positie verworven, dat concurrerende makers van advertentiesystemen geen kans hebben.

#10 Wat betekent het voor mij?

De hoorzitting zal geen onmiddellijke gevolgen hebben voor de betrokken bedrijven. Wel is het mogelijk dat er op termijn nieuwe Amerikaanse wetgeving komt, die de macht van de techreuzen meer gaat inperken. Dit kan tot gevolg hebben dat je meer keus hebt qua aanbieders: Apple gaat zich meer openstellen en concurrerende diensten krijgen meer kansen. Als Apple de commissie van de App Store moet verlagen van 30% naar een lager percentage is het eventueel mogelijk dat bepaalde apps en diensten goedkoper worden – maar we rekenen daar eerlijk gezegd niet op. De echte impact is pas op langere termijn te merken.

Eén probleem zou Apple relatief gemakkelijk kunnen oplossen: door een soort onafhankelijke ombudsman in te stellen voor conflicten met ontwikkelaars. Deze zou dan ook bindende uitspraken moeten kunnen doen, zodat ontwikkelaars die zich benadeeld voelen door Apple’s strenge App Store beleid een plek hebben om probleem voor te leggen én te laten beoordelen.

Vanaf 18:00 uur kun je alles live volgen via YouTube. Geen tijd of zin om te kijken? Geen probleem, want als er opvallende uitkomsten uit de hoorzitting komen doen we daar op iCulture natuurlijk verslag van!